Informe da Redação

Michelle Bolsonaro

Cascavel e Paraná - O papel que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deverá desempenhar depois das medidas restritivas impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem dividido a oposição. Existe uma ala que defende que a presidente do PL Mulher ganhe protagonismo e lidere a direita no lugar do marido. Michelle tem uma aceitação maior do eleitorado por se tratar de uma mulher, evangélica e com uma “sensibilidade” maior do que outros integrantes da família, incluindo o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro.

Horário de verão

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de Lei 1220/2019, de autoria do deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP) e relatado pelo deputado federal paranaense Diego Garcia (Republicanos), que pede a extinção definitiva do horário de verão no Brasil. A proposta, segue agora para as comissões de Minas e Energia e de Constituição, Justiça e Cidadania.

Blindagem em veículo

O Brasil registrou 22.425 novos carros blindados no 1º semestre de 2025, segundo levantamento da Abrablin (Associação Brasileira de Blindagem) baseado em dados do Exército. O número representa alta de 11,5% em relação ao mesmo período de 2024, quando 20.090 veículos receberam blindagem. A quantidade de novas blindagens em 2025 já corresponde a 65% do total registrado em todo o ano passado, quando o país contabilizou 34.402 adaptações de veículos.

Produção Senado

O Plenário do Senado aprovou mais de 50 projetos de lei no primeiro semestre de 2025. Na saúde, os destaques são o tratamento completo de queimaduras na rede pública, a Política Nacional de Enfrentamento da Infecção por Papilomavírus Humano e o projeto que considera a fibromialgia como deficiência. Na área da segurança pública, os aumentos de pena para roubo de cabos de energia e telecomunicações e para homicídios cometidos em ambiente escolar, o uso de tornozeleira eletrônica por acusados de violência doméstica e a reconstrução dentária para vítimas de violência doméstica.