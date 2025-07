Informe da Redação

Por maioria de 4 a 1, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter as medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes ao ex-presidente Jair Bolsonaro, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. Último a votar, o ministro Luiz Fux foi o único a discordar. Para Fux , não existem “provas novas e concretas nos autos de qualquer tentativa de fuga empreendida ou planejada pelo ex-presidente”. Por esse motivo, impor medidas restritivas a Bolsonaro seria uma atitude desproporcional.

Cascavel e Paraná - A Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa do Paraná, presidida pelo deputado estadual Marcio Pacheco , encerrou o primeiro semestre de 2025 com um balanço expressivo de atividades. Desde sua instalação em 7 de fevereiro, o colegiado realizou 20 reuniões e analisou 49 projetos de lei. As proposições avaliadas envolvem temas como impacto orçamentário, compatibilidade com o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual, além de matérias tributárias e relativas à remuneração de agentes políticos estaduais.

Impeachment

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniu com deputados e senadores da oposição na segunda-feira (21) para definir as pautas prioritárias do grupo no Congresso. Segundo os congressistas, o foco para depois do recesso legislativo será o impeachment do ministro do STF, Alexandre de Morais, a anistia aos condenados pelos atos de 8 de Janeiro e o avanço da PEC n° 333 de 2017 – que restringe o foro privilegiado.

Impeachment II

Do outro lado, a bancada do Psol na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) protocolou um pedido de impeachment contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O motivo foi a reação do governador ao anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Partido Republicano), de que iria impor uma tarifa de 50% às importações brasileiras.

Conflitos externos

Levantamento Ipec-Ipsos divulgado na terça-feira (22) mostra que 72% dos brasileiros acreditam que guerras entre países afetam muito a economia nacional. Além da economia, 66% veem impacto nas relações internacionais. Irã e Rússia lideram a rejeição, com 70% de avaliações negativas. A Palestina teve 61%, a Ucrânia 53%, Israel 52% e os EUA 49%.