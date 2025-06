Informe da Redação

Educação financeira

Cascavel e Paraná - O Procon do Paraná, em uma ação conjunta com os Procons municipais e a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), está disponibilizando aos consumidores acesso à plataforma de educação financeira meubolsoemdia.com.br. A intenção é oferecer conteúdo para que as pessoas tenham condições de tomar decisões conscientes de consumo.

Vacinação

Numa crítica aos negacionistas – inclusive entre deputados estaduais -, mas sem citar nomes, o secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto, fez na Assembleia Legislativa do Paraná, um alerta para os riscos das fake news que desestimulam a população a se vacinar. “A vacina é segura, eficaz e pode evitar complicações graves, internações e até mortes”, destacou o secretário.

“Gilmarpalooza”

O Procurador-Geral do Estado do Paraná, Luciano Borges dos Santos, vai liderar uma comitiva que vai participar do “Gilmarpalooza” que acontece de 2 a 4 de julho na cidade de Lisboa, em Portugal. Além do PGE, estão na delegação os procuradores Daniel Matos Martins e Fernando Alcântara Castelo. Eles irão participar da 13ª Edição do XIII Fórum de Lisboa — no período de 30 de junho a 05 de julho, evento que é conhecido como “Gilmarpalooza”, já que é organizado pelo ministro Gilmar Mendes, do STF.

Energia

Para conter os custos da energia elétrica no país, tramita no Senado um projeto para estabelecer um teto para o valor pago pela energia de Itaipu Binacional que cabe ao Brasil. O limite será de US$ 12 por quilowatt (kW). O projeto busca reduzir os valores repassados aos consumidores, ao limitar o preço pelo qual a ENBPar revende a energia no mercado nacional. A regra não se aplica à parcela da energia que pertence ao Paraguai e é cedida ao Brasil.