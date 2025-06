Informe da Redação

Marketing curioso

Cascavel e Paraná - Um outdoor instalado pela Prefeitura de Toledo na Rua Nereu Ramos, em Cascavel, gerou curiosidade. A peça publicitária destaca que Toledo figura entre as seis cidades com maior índice de desenvolvimento do Brasil e ocupa a primeira posição em orgulho local. O fato de o outdoor estar localizado em Cascavel, município vizinho, provocou questionamentos sobre estratégias de divulgação e marketing territorial.

Pagamento honorários

O ex-deputado estadual e ex-secretário municipal de Obras de Cascavel, Adelino Ribeiro da Silva, que ocupa atualmente cargo comissionado na Superintendência Geral de Articulação Regional da Casa Civil do Governo do Estado do Paraná terá que pagar R$ 30.872,18 em honorários advocatícios decorrentes de defesa promovida em cinco ações eleitorais relacionadas as eleições municipais de 2020. O processo judicial foi movido por dois advogados que atuaram na defesa de Adelino nos processos da Justiça Eleitoral.

Bibinho absolvido

O ex-diretor da Assembleia Legislativa, Abib Miguel, conhecido como Bibinho, o filho dele, Eduardo Miguel Abib, e outras três pessoas foram absolvidas dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A decisão absolutória é do juiz Fernando Bardelli Silva Fischer, da 4ª Vara Criminal de Curitiba. O MP acusava os cinco de lavar dinheiro através da exploração agrícola de imóveis pertencentes a Bibinho no interior do Paraná.

Decisão

No entanto, o entendimento do juiz foi outro já que “seria necessário provar que um bem com relação ao qual não foi provada a origem ilícita está sofrendo destinação ilícita”, pontua o magistrado. Na sentença, o magistrado explica que com relação a Bibinho e o filho, “o MP deveria ter demonstrado que eles foram materialmente responsáveis por canalizar valores de proveniência ilícita para a produção agrícola na propriedade mencionada”.