Informe da Redação

Extraordinárias

Brasil - O presidente da Câmara de Cascavel convocou os vereadores para duas sessões extraordinárias, que serão realizadas nessa terça-feira (24). A única pauta prevista para a reunião é o Projeto de Lei n° 90/2025, de autoria do Poder Executivo de Cascavel, que requer autorização para a amortização de parte do déficit atuarial do município junto ao IPMC. Além disso, o texto prevê, entre outros pontos, a forma de amortização total do déficit do exercício de 2025.

Votações

A Câmara de Cascavel aprovou ontem (23), a declaração de utilidade pública da Auvel (Associação dos Ucranianos de Cascavel) e também a autorização da doação de lote para a Cohavel, que deverá regularizar a situação fundiária de algumas famílias do bairro São Cristóvão. Também estava na pauta a cassação de alvará de funcionamento de empresas que comercializam cigarros eletrônicos. No entanto, o projeto teve um pedido de vistas aprovado e deverá retornar nas próximas sessões.

Assistência Social

A Prefeitura de Cascavel anunciou a realização da 16ª Conferência Municipal de Assistência Social, que será realizada nos dias 9 e 10 de julho de 2025. Durante o evento, serão debatidos cinco eixos temáticos, entre eles a universalização do SUAS, aperfeiçoamento contínuo do SUAS, integração de Benefícios e Serviços Socioassistenciais, Gestão Democrática, Informação e Comunicação Transparente e sustentabilidade Financeira e Equidade no Cofinanciamento do SUAS.

Confusão na Alep

Um evento do Governo do Estado na semana passada foi palco de uma briga entre os deputados Fabio Oliveira (Podemos) e Artagão Júnior (PSD). Segundo informado, por pouco, os parlamentares não foram para as vias de fato e a situação acabou sendo controlada, com a interferência de outros deputados, inclusive do presidente da Assembleia, deputado Alexandre Curi que entrou em campo para conter Artagão Junior.