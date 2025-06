Informe da Redação

Déficit atuarial

Na manhã de ontem (18) os vereadores de Cascavel das comissões de Administração e de Finanças e membros do Conselho do IPMC (Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cascavel), junto com o presidente do Instituto, Alcineu Gruber, se reuniram para debater o projeto de lei n° 90/2025, que tem como objetivo realizar a amortização do débito atuarial de R$109.196.589,07 do exercício de 2025 do Município de Cascavel com a previdência municipal.

Mudança no Incra

A Unidade Avançada do Incra em Cascavel, responsável pelo atendimento de 88 municípios tem nova chefia. O ex-chefe, Rogério Magalhães de Oliveira, que ocupava o cargo há pouco mais de três anos em Cascavel deixou o órgão. O novo chefe será Luciano Matias Ribeiro Guimarães.

Retorno voluntário

A Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou a proposta que autoriza o retorno, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, de praças da reserva da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros ao serviço ativo. O texto prevê que praças de ambas as corporações possam, de forma voluntária, possam voltar ao serviço ativo, fortalecendo as ações ostensivas e preventivas.

Lula e Bolsonaro

Um levantamento da Datafolha, divulgado ontem (18), mostra um empate inédito entre apoiadores do petista Lula da Silva e seu antecessor na Presidência, Jair Bolsonaro (PL). A pesquisa identificou, pela primeira vez na série, iniciada em dezembro de 2022, que 35% dos brasileiros dizem se identificar com o atual presidente e os outros 35%, com o adversário político. Os grupos polarizados somam, ao todo, 70% da população. Entre os 30% restantes há neutros, os identificar com nenhum dos lados, e os que não souberam responder.