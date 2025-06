Informe da Redação

Contas aprovadas

Brasil - O ex-presidente da Câmara de Cascavel, vereador Alécio Espínola, teve as contas referentes ao exercício 2024 analisadas e aprovadas sem ressalvas pelo TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná). A decisão foi publicada por meio do Acórdão nº 1214/25, no processo nº 163418/25.

Operação Scriptum

O advogado e ex-presidente da Câmara de Foz do Iguaçu, Ney Patrício (Podemos), foi um dos alvos da “Operação Scriptum” da Divisão Estadual de Combate à Corrupção deflagrada ontem (17). Os policiais cumpriram oito mandados de busca e apreensão. Ney Patrício foi também secretário da Administração e da Fazenda na gestão do ex-prefeito Chico Brasileiro.

Operação Scriptum II

A Deccor apura um suposto esquema de recebimento de propina e favorecimento de uma empresa contratada para fornecimento do software de gestão utilizado anteriormente pela Prefeitura e pela Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu. A Coluna não conseguiu contato com Ney Patrício para comentar a operação policial. O espaço fica aberto para a defesa do ex-vereador.

Ética e Decoro

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná iniciou a análise do Projeto de Resolução n° 6/2025, de autoria da Comissão Executiva, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar. A proposta define 20 condutas consideradas incompatíveis com o decoro parlamentar, passíveis de sanções que variam desde advertência verbal até a perda de mandato.

Precatórios

O deputado Alexandre Curi (PSD), presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, participou do seminário da Comissão Especial da Câmara dos Deputados que discute a PEC 66/2023 — Limite de Precatórios e Débitos Previdenciários. Durante o evento, Curi destacou a importância da proposta para aliviar as contas públicas dos municípios.