Informe da Redação

Novas medidas

Brasil - Após um morador de rua furtar um ônibus do transporte público coletivo de Cascavel, no Terminal Sudoeste, no último domingo (15), a Transitar informou que diante do episódio, adotou uma medida preventiva: a partir de agora, os veículos do transporte coletivo serão fechados sempre que os motoristas precisarem se ausentar. O Município informou ainda que a Guarda Municipal realiza rondas ostensivas em todos os terminais de transbordo de Cascavel, atuando de forma integrada com as forças de segurança.

Audiência Pública

A Comissão de Educação da Câmara de Cascavel promove nessa quarta-feira (18), uma audiência pública para discutir ‘Os impactos da revogação da Lei Municipal nº 4.958 de 2008, bem como a estrutura, infraestrutura, incluindo ar condicionado nas salas de aula e condições de atendimento, incluindo ainda o número de alunos por sala e por profissionais’.

Conselheiros nomeados

O Conselho de Governança Digital e Segurança da Informação, criado pelo Governo do Paraná em novembro de 2024, terá os primeiros conselheiros nomeados. Segundo informado, o CGD-SI se reunirá uma vez por mês e tem a previsão de pagamento de um jeton de R$ 8.800,00 mensais. De acordo com o decreto de criação, “o CGD-SI será composto por 21 membros que se reunirão mensalmente ou, de forma extraordinária, a qualquer tempo”. Se todos os 21 membros participarem da única reunião mensal do Conselho, o despêndio é de quase R$ 185 mil.

Nomeados

O Diário Oficial do Estado já trouxe a relação de nove dos escolhidos pelo governador Ratinho Junior para compor o conselho. O general do Exército Luiz Felipe Kraemer Carbonell que já atuou na Itaipu Binacional é um dos nomes. Além de Carbonell, outras oito pessoas, entre elas, de André Gustavo Garbosa, diretor-presidente da Celepar, a controladora-geral do Estado, Letícia Ferreira, e Junior Weiller estão na lista.

Infância e adolescência

Pouco mais de dois meses após o lançamento do edital, um terço dos municípios do Paraná já garantiu acesso ao repasse de R$ 159,5 milhões para o fortalecimento da Política da Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes. Nesta semana, 116 municípios que formalizaram a adesão e foram habilitados receberão os recursos do Fundo para a Infância e Adolescência, somando-se aos 45 que já haviam sido contemplados.