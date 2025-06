Informe da Redação

O Paraná terá um Plano de Metas Integrado para Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres. O documento estabelece as diretrizes e metas para orientar a execução, monitoramento e avaliação de políticas públicas destinadas à prevenção, proteção, responsabilização e reparação da violência doméstica e familiar contra esse público. A versão preliminar foi aprovada pelo Comitê Interinstitucional de Prevenção e Enfrentamento às Violências contra Mulheres.

O secretário de Saúde do Paraná , Beto Preto , estará em Foz do Iguaçu nesta sexta-feira (13), para avaliar a evolução de casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves e medidas de enfrentamento ao aumento dos vírus respiratórios, especialmente de influenza. O Governo do Paraná tem a intenção de ampliar a capacidade de internação, especialmente durante o período de sazonalidade das doenças respiratórias.

Na próxima semana, o marqueteiro político Daniel Gutierrez deverá assumir a Diretoria Geral da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços do Paraná, comandada por Marco Brasil. Gutierrez vai substituir Christiano Puppi (PP) que pediu para deixar o cargo no fim desta semana após concluir a transição da gestão de Ricardo Barros para Marco Brasil.

Brasil - Um levantamento da Ágili Pesquisas mostra que governador do Paraná , Ratinho Júnior (PSD), segue com expressiva aprovação popular no Estado. Segundo a sondagem, 76,4% dos entrevistados disseram aprovar a forma como Ratinho Júnior está governando o Paraná. A reprovação ao governo estadual é de 17,6%, enquanto 6% dos entrevistados não souberam ou preferiram não opinar.

Operação Transporter

O Ministério Público do Paraná, por meio dos núcleos de Maringá e Cascavel do Gaeco, cumpriu nesta quarta (11) e quinta-feira (12), 19 mandados de busca e apreensão domiciliar, 11 de busca pessoal e um de monitoração eletrônica, além da suspensão de dois passaportes. As medidas foram cumpridas no âmbito da Operação Transporter, que apura a suposta prática dos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica na abertura e fechamento de empresas e lavagem de dinheiro.

R$ 280 milhões

Além dos mandados de natureza pessoal, foram implementadas medidas patrimoniais, objetivando o sequestro de um imóvel, uma aeronave, veículos, ativos financeiros e criptoativos, avaliados em aproximadamente R$ 280 milhões. Durante o cumprimento das ordens judiciais, um dos alvos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e apreendidas 732 munições calibre 9mm, sendo 396 intactas e 336 deflagradas.

PR e SP

Expedidas pela Vara Criminal de Ubiratã, as medidas judiciais foram cumpridas em endereços relacionados aos investigados nas cidades de Foz do Iguaçu, Ubiratã, Juranda, Goioerê e Londrina, no Paraná, e Presidente Prudente, São Carlos e São Paulo, no estado de São Paulo. Na investigação, foram obtidas evidências de utilização estruturada de empresas de fachada para a comercialização de produtos de origem criminosa, movimentações bancárias atípicas e sistemática aquisição de criptoativos para ocultar o patrimônio adquirido.