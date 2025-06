Informe da Redação

As declarações causaram revolta entre os parlamentares. Vereadores como João Diego e Dr. Lauri criticaram duramente, considerando as falas desrespeitosas com o Legislativo . O vereador Alécio também se posicionou e foi além, criticou o colega Cidão da Telepar, apontado como responsável por agendar o café da manhã. Para ele, encontros desse tipo devem ocorrer fora do horário das sessões. Cidão respondeu que o agendamento foi feito com aval do presidente Tiago Almeida.

Vereadores da base aliada do governo Renato Silva (PL) têm manifestado insatisfação com a atuação de alguns secretários do Executivo. Segundo relatos, o motivo principal do descontentamento seria a falta de diálogo e de respostas a indicações e requerimentos apresentados pelos parlamentares. A queixa, inclusive, correu alguns grupos de whats app na noite do último domingo (8).

Brasil - Já está com a Mesa Diretora da Câmara de Cascavel o parecer da procuradoria jurídica sobre a representação contra o vereador Fão do Bolsonaro (PL), apresentada por um advogado cascavelense, por conta de um bate-boca ocorrido na Câmara no final do mês passado envolvendo o causídico e o parlamentar. O parecer do jurídico é pelo arquivamento da representação. A deliberação será durante a sessão desta terça-feira (10)

Segue para a sanção a proposta para acolhimento dos órfãos do feminicídio no Paraná

Assessor da Gleisi

Um assessor da ministra da Secretaria de Relações Institucionais da presidência da República, Gleisi Hoffmann esteve ontem (9), na Câmara de Cascavel assistindo a sessão ordinária. Segundo apurado, o assessor iria acompanhar a votação de um projeto de lei apresentado pela vereadora Bia Alcantara (PT), que foi adiado por pedido dos vereadores.

Em Curitiba

Nos dias 12 e 13 de junho, Curitiba recebe a primeira edição do Construa Sul. A plenária de abertura vai contar com um encontro dos três governadores da Região Sul, Ratinho Junior (Paraná), Jorginho Mello (Santa Catarina) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul). Juntos, os três Estados concentram cerca de 17,9% do PIB industrial nacional e apresentam a menor taxa média de desemprego do país, de acordo com o IBGE.

Repasse FPM

Será creditado nessa terça-feira (10), nas contas das prefeituras brasileiras, o repasse do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) referente ao 1º decêndio do mês, no valor de R$ 6.820.456.310,28, já descontada a retenção do Fundeb. Em valores brutos, incluindo o Fundeb, o montante é de R$ 8.525.570.387,85.

Perda do mandato

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), disse que o Parlamento vai cumprir a recente determinação do STF e declarar a cassação do mandato da deputada federal Carla Zambelli sem submeter o assunto ao plenário.