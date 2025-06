Informe da Redação

Ao fazer o uso da palavra durante a Assembleia Itinerante, em Campo Mourão, os deputados estaduais Evandro Araújo (PSD), Pedro Paulo Bazana (PSD) e o Delegado Jacovós (PL) reforçaram a mobilização em detrimento a ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 7796, que questiona no STF (Supremo Tribunal Federal) as leis que permitem o funcionamento das escolas especiais como a Apae, em todo o Paraná. Todos foram uníssonos em afirmar que a ADI não prosperará no STF.

Em solenidade marcada pelo reconhecimento à contribuição dos profissionais da agronomia ao desenvolvimento do Paraná, a FEAPR (Federação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Paraná) foi homenageada pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná com uma Menção Honrosa. A condecoração foi entregue ao presidente da federação, o Engenheiro Agrônomo Cesar Veronese, de Cascavel, durante a realização da Assembleia Itinerante, na noite de quinta-feira, em Campo Mourão.

Durante a Assembleia Itinerante realizada em Campo Mourão, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (PSD), foi ovacionado pela plateia e pelos deputados presentes na solenidade, realizada na sede da AEACM (Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão). Por várias vezes, ele foi exaltado para concorrer ao cargo de governador do Paraná, nas próximas eleições. Mas a concorrência é grande. Pelo menos mais cinco nome da base do atual governador, Ratinho Jr, são cogitados.

Brasil - O prefeito de Cascavel, Renato Silva (PL) e o vereador Hudson Moreschi (Podemos) lançaram, ontem (6), a campanha “Vape Zero”. O intuito da campanha “Vape Zero” é conscientizar a população, especialmente os jovens de 15 a 24 anos, sobre os riscos à saúde derivados do uso do chamado “vape”.

Princesa no Paraná

A princesa Kako, da família imperial do Japão, chega ao Paraná neste fim de semana. Ela terá agenda nas cidades de Maringá, Rolândia, Londrina e também em Foz do Iguaçu. A visita faz parte da comemoração do 130º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, no chamado “Ano de Intercâmbio da Amizade Brasil-Japão” e dos 117 anos da imigração japonesa no Brasil.

Investigação arquivada

Depois de um ano da sindicância da Controladoria Geral do Estado levantar suspeitas sobre a atuação do ex-controlador Raul Siqueira à frente do órgão, o Ministério Público do Paraná arquivou a investigação concluindo que não há “indícios suficientes da prática de ato de improbidade administrativa, tampouco da ocorrência de dano ao erário”.

Outro lado

Em nota divulgada à imprensa, Raul Siqueira afirmou que recebeu a notícia de arquivamento do inquérito civil do MP com muita serenidade e respeito, reafirmando que “a justiça foi, mais uma vez, cumprida e a verdade dos fatos foram revelados a todos que premeditadamente tentaram manchar minha imagem integra, ética e moral”.

Aviso prévio

O presidente Lula (PT) disse ontem (6) que o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro (PSD), ficará no governo até o começo do ano que vem e, depois, poderá deixar o comando do órgão para concorrer novamente ao Senado. Um aviso prévio um tanto quanto longo.