Informe da Redação

Suspensão na limpeza urbana

Brasil - A Prefeitura de Cascavel suspendeu a dispensa emergencial para a contratação dos serviços de limpeza urbana e resíduos sólidos em Cascavel. O processo foi lançado na última semana e previa a contratação de empresa para coleta, destinação e disposição final dos resíduos. A medida foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial. Ainda não há prazo para realização de novo certame.

Fórum da Indústria

A Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel) recebe nesta sexta-feira (6) uma nova edição dos Fóruns Regionais da Indústria, promovidos pela Fiep. O evento deve reunir empresários, prefeitos e lideranças políticas da região Oeste. O objetivo do encontro é reforçar o papel estratégico da indústria para o desenvolvimento regional e apresentar os avanços na construção de uma política industrial para o Paraná.

Empregabilidade

Com rotatividade mensal entre 5% e 7%, o mercado de trabalho do Oeste do Paraná busca soluções para diminuir os custos com demissões e admissões. A meta é reduzir o turnover em 20% até 2028. O desafio será tema central da 2ª Conferência de Empregabilidade do Oeste, marcada para 17 de junho, em Marechal Cândido Rondon. O evento é promovido pelo POD (Programa Oeste em Desenvolvimento) e reunirá especialistas, empresários e autoridades do setor.

Moro em Cascavel

O senador Sergio Moro (União Brasil) deverá participar do encontro em Cascavel. Moro é um dos cotado para disputa do Palácio Iguaçu no pleito de 2026. O senador paranaense tem se destacado nas pesquisas e figura como o principal rival do grupo do governador Ratinho Junior (PSD), que pretende lançar um nome do PSD.