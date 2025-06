Informe da Redação

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Cascavel emitiu um alerta aos contribuintes sobre tentativas de golpe envolvendo falsos pedidos de documentos para licenciamento ambiental. De acordo com a pasta, criminosos estão enviando e-mails solicitando que os cidadãos cliquem em um link para acessar supostos requerimentos — o que é completamente falso. Em caso de dúvidas, a Secretaria disponibiliza atendimento via WhatsApp, no número (45) 9 9139-0372.

A Prefeitura de Cascavel divulgou em Diário Ooficial os números de horas extras realizadas por servidores da secretaria de Educação realizaram no mês de abril de 2025, lançadas na competência do mês de maio, paga pagamento ou compensação. Segundo os dados, no total, em horas extras 50%, foram realizadas 14.237,44 horas. O valor total a ser pago é de R$ 706.412,82. Já horas extras 100% foram 3,92 horas, totalizando R$ 104,96.

Cidadão honorário



A Câmara de Cascavel entrega, na próxima sexta-feira (6), o título cidadão honorário ao empresário Ivo Pegoraro. A proposição é de autoria do vereador Everton Guimarães (PMB).Nascido em 1953 em Irani, Santa Catarina, Ivo chegou a Cascavel nos anos 70, onde estabeleceu uma rede de supermercados e atacado.

Municípios



O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), reforçou a importância de fortalecer os municípios paranaenses, independentemente do porte de cada cidade. No último mês, o deputado acompanhou dezenas de prefeitos de todas as regiões do Paraná em reuniões com gestores de diversas áreas do Governo do Estado, com o objetivo de viabilizar a liberação de projetos.

Repasse de maio



O Governo do Paraná transferiu mais de R$ 1,09 bilhão aos municípios no mês de maio, segundo dados da Secretaria de da Fazenda. A maior parte dos recursos teve origem no ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços), que rendeu R$ 721,9 milhões, sendo essa a principal fonte de receita do Estado. Já o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2025, correspondeu a R$ 363,1 milhões do total repassado.

Culpa de Lula?



Um levantamento da Quaest sobre a aprovação do governo Lula, divulgada ontem (4), aponta que 31% dos entrevistados acredita que Lula é o principal responsável pelo desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas. Para 8%, é o ex-presidente Jair Bolsonaro o responsável pelo caso de corrupção envolvendo o INSS.