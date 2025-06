Informe da Redação

CPI do Abuso

Brasil - O relatório da sindicância realizada pelo Município de Cascavel para apurar a demora na condução de um processo administrativo que investigava uma situação de abuso sexual em um Cmei da rede municipal, foi lida durante a sessão ordinária da Câmara de Cascavel, ontem (3). Com a leitura, o texto oficial foi encaminhada a todos os vereadores para análise.

CPI do Abuso II

No grande expediente, vereadores que já tinham tido contato com o relatório, como Dr. Lauri (MDB), disseram que, apesar do resultado da sindicância, ainda se faz necessária a abertura de uma CPI para investigar as situações de forma mais profunda. Outros vereadores que já tinham debatido a pauta, como Rondinelli Batista, até falaram no grande expediente, mas não mencionaram o caso.

19 prorrogações

A coluna teve acesso ao relatório. De acordo com o apurado, a servidora responsável pela condução do processo administrativo que apurou o abuso no CMEI, solicitou 19 prorrogações de prazo para a entrega do relatório. Segundo o relatório, ela alegou ainda dificuldades devido à pandemia de Covid-19, carência de pessoal e espera por provas adicionais das autoridades policiais. A comissão processante identificou que, durante mais de três anos, houve diversas prorrogações sem ações efetivas de investigação.

Moção Repúdio

Os vereados de Cascavel aprovaram uma Moção de Repúdio à Copel, por conta das constantes falhas de fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras da área rural do município de Cascavel. A moção foi aprovada por 14 votos favoráveis e 6 contrários.

Confusão Alep

Exaltado e sob protestos de professores que ocupavam as galerias da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado estadual Delegado Tito Barichello (União Brasil) pediu ontem (3) a cassação do mandato do deputado estadual Renato Freitas (PT) por quebra de decoro parlamentar.