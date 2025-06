Informe da Redação

Transferência de votos

Brasil - Um levantamento do Instituto IRG Pesquisas, ontem (2), mostra que o candidato indicado pelo governador Ratinho Junior (PSD), ganharia a eleição para o governo do Paraná em 2026. A sondagem não revela nomes. Na disputa pela vaga do PSD estão Guto Silva, Rafael Greca, Sandro Alex, Beto Preto, Darci Piana e Alexandre Curi. Segundo a pesquisa, em um dos cenários, o nome que for confirmado pelo PSD tem 41% de preferência dos eleitores, contra 22,5% do senador Sérgio Moro (União Brasil) e 17,5% de algum candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A sondagem foi realizada no Paraná de 26 a 30 de maio.

Exumação

Os vereadores de Cascavel aprovaram um projeto de lei que reduz de 5 para 3 anos o tempo mínimo para que seja permitida a exumação de cadáveres nos cemitérios de Cascavel, mantida a exceção nos casos em que o procedimento é solicitado por autoridades competentes.

Justificativa

Segundo a justificativa do projeto, o objetivo dessa medida é melhorar os serviços da Acesc (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel), garantindo novos sepultamentos nos terrenos fornecidos gratuitamente nos casos previstos pela mesma lei. Cascavel possui 28 cemitérios sendo que 10% de todos os jazigos de cada devem ser destinado a sepultamentos gratuitos.

Na Procuradoria

Já está com o Procurador da Câmara de Cascavel, o advogado Antonio Carlos de Jesus a representação protocolada pelo advogado cascavelense Moacir Wosniak contra o vereador Fão do Bolsonaro (PL), por suposta quebra de decoro parlamentar. O procurador terá prazo regimental para apresentar parecer sobre a admissibilidade da denúncia. Após, o parecer será encaminhado à Mesa Diretora, para deliberar no prazo de cinco dias úteis.