Informe da Redação

Prestação de contas

Brasil - A Comissão de Finanças e Orçamento realiza nessa sexta-feira (30), Audiência Pública de prestação de contas da Câmara Municipal e da Prefeitura de Cascavel referente ao primeiro quadrimestre de 2025. No encontro, serão detalhados os dados da receita obtida no período e as despesas.

Indígenas

Uma missão organizada pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos com o objetivo de documentar violações de direitos dos povos indígenas da etnia Avá-Guarani, esteve na região Oeste do Paraná para avaliar o enfrentamento de conflitos fundiários envolvendo ocupações de terra. O objetivo da missão foi contribuir para o avanço das demandas territoriais e fortalecer o enfrentamento de conflitos.

Indígenas II

Após visitas na região, a comitiva participou de uma audiência pública no Palácio da Justiça, em Curitiba. Na ocasião, foram discutidas providências para o cumprimento das resoluções do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) relativas a litígios possessórios de natureza coletiva e a importância do letramento de agentes públicos envolvidos no trato com os povos indígenas, diante de falhas históricas no serviço público.

Família inelegível

A família Boca Aberta está inelegível após uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que decretou a inelegibilidade do ex-deputado federal, Emerson Petriv, conhecido como Boca Aberta, do filho dele, o ex-deputado estadual Matheus Petriv, conhecido como Boca Aberta Jr., e da mulher, a ex-vereadora de Londrina, Marly Ribeiro, a Mara Boca Aberta, por oito anos. Os três foram condenados por abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e gasto ilícito de campanha.