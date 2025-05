Informe da Redação

Cidadão Honorário

Brasil - A Câmara de Cascavel homenageou ontem (28), o ex-prefeito de Cascavel Fidelcino Tolentino com o título de cidadão honorário de Cascavel. Durante a homenagem, aliados políticos de Tolentino relembraram a trajetória do ex-prefeito, que comandou Cascavel em 1982 e posteriormente foi eleito para um segundo mandato em 1992.

Foto: Rhieverson Luiz

Governador em Cascavel

O governador em exercício do Paraná, Darci Piana, estará em Cascavel nesta quinta-feira (29), onde reinaugura o Banco de Alimentos da Ceasa Cascavel. As novas instalações contam com um investimento de R$ 650 mil. A obra revitalizou 420 metros quadrados do espaço, com adequações no recebimento de hortifrutigranjeiros e ampliação da cozinha industrial. A cerimônia terá início às 10h.

Fraude em licitações

A Polícia Civil do Paraná deflagrou ontem (28) uma operação de combate a crimes de fraude em licitações e corrupção nos municípios de Boa Vista da Aparecida e Três Barras do Paraná. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residências de investigados e na sede de uma empresa supostamente envolvida no esquema. Segundo o delegado responsável pelo caso, a denúncia apontava que um servidor público da gestão 2021/2024 de Boa Vista da Aparecida estaria usando o cargo para direcionar licitações.

Capacitação Câmaras

O Tribunal de Contas do Paraná irá promover, nos dias 5 e 6 de junho, em Foz do Iguaçu, a capacitação para Câmaras Municipais. O objetivo do ciclo é capacitar vereadores e servidores das câmaras municipais para o processo de análise e julgamento dos pareceres prévios relativos à Prestação de Contas Anual dos prefeitos.