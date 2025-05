Informe da Redação

Mudança na Seju e Detran

Brasil - O Governo do Paraná, Ratinho Junior (PSD), oficializou as mudanças no comando da Secretaria da Justiça e Cidadania e no Detran e, agora, se prepara para mexer também na direção do Tecpar. Os decretos com as nomeações de Valdemar Jorge (Novo) e Santin Roveda (União Brasil), respectivamente na Seju e no Detran, já foram assinados.

Tecpar

Segundo informações da imprensa da capital, o Tecpar deve continuar sob o comando do União Brasil. A tendência é que Celso Kloss deixa de ser diretor-presidente, dando espaço para Eduardo Marafon — advogado ligado a Santin Roveda. Kloss, no entanto, seguirá na estrutura do instituto. Ele deve assumir uma das diretorias da empresa — possivelmente a de Novos Negócios.

Manifestação em Foz

Moradores de Foz do Iguaçu realizaram na noite de segunda-feira (26), uma manifestação em frente onde mora o prefeito General Silva e Luna. O grupo se reuniu para protestar na rua do prefeito, a principal reclamação era sobre saúde. Grades foram colocadas para impedir o avanço dos manifestantes. A Guarda Municipal esteve presente para auxiliar na segurança, mas nada impediu o manifesto.

Código de ética

A Assembleia Legislativa do Paraná deu um passo decisivo rumo ao aprimoramento da conduta parlamentar com a criação de um Código de Ética próprio, desvinculado do Regimento Interno da Casa. A medida representa um avanço institucional ao conferir maior clareza, rigor e transparência aos deveres, comportamentos esperados e às consequências de condutas inaceitáveis por parte dos deputados estaduais.