Informe da Redação

Contas Paranhos

Brasil - A Câmara de Cascavel realiza nessa terça-feira (27), uma sessão extraordinária para votar as contas do ex-prefeito de Cascavel Leonaldo Paranhos, referentes ao ano de 2022. Os vereadores irão votar o parecer prévio emitido pelo TCE-PR (Tribunal de Contas do Paraná).

Com ressalvas

O parecer do TCE é pela regularidade das contas de Paranhos com duas ressalvas. A questão é que, no ano passado, o ex-prefeito de Cascavel, Edgar Bueno (PSDB) teve as contas reprovadas pelos vereadores de Cascavel por conta de ressalvas do TCE. Será que os vereadores darão o mesmo destino às contas de Leonaldo Paranhos?

CPI na Câmara?

O vereador cascavelense Policial Madril (PP), anunciou, ontem (26), durante a sessão na Câmara de Cascavel, que irá apresentar uma proposta de CPI para investigar o caso do servidor municipal acusado de assédio sexual contra uma criança em um CMEI da cidade. A iniciativa surgiu após a manifestação de duas mães que estiveram na Câmara ontem cobrando apuração mais rigorosa sobre o episódio.

Reforma tributária

A Assembleia Legislativa do Paraná realizou ontem (26), uma audiência pública sobre os impactos da reforma tributária, com foco nos setores público e privado. O debate contou com participação da Faciap, Fiep, Ocepar e OAB, que destacaram desafios da transição e defenderam maior diálogo com a sociedade.

Lula no Paraná

O presidente Lula (PT) estará na quinta-feira (29) no Paraná para a desapropriação de uma fazenda que beneficiará o MST (Movimento Sem Terra), na região dos Campos Gerais do estado. A visita vai oficializar a criação do assentamento de mais de 400 famílias na comunidade Maila Sabrina, localizada no limite entre os municípios de Ortigueira e Faxinal.