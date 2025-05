Informe da Redação

Homenagem Tolentino

Brasil - A Câmara de Cascavel entrega na próxima semana, o título de cidadão honorário ao ex-prefeito de Cascavel, Fidelcino Tolentino. Proposto pelo presidente da Casa, Tiago Almeida e pelo vereador Cidão da Telepar. Tolentino foi vereador de 1973 a 1974, quando se elegeu pela primeira vez deputado estadual e reeleito em 1978. Foi eleito prefeito em 1982 e eleito para um segundo mandato em 1992.

Eleições 2026

Mesmo sem um candidato definido dentro do PSD, o Palácio Iguaçu começou a colocar em prática a estratégia para eleger o sucessor de Ratinho Junior em 2026. As primeiras medidas foram cirúrgicas, enérgicas e vão servir como um recado. Ratinho confirmou que o candidato à sucessão será do PSD, sepultou qualquer conversa de bastidor sobre uma possível aliança com a candidatura de Sergio Moro (União Brasil).

Rompimento

Informa a imprensa da capital que a postura de Ratinho foi apenas o start de um processo de rompimento com os “moristas” e a quem mais se ombrear ao ex-juiz da Lava Jato no cenário de 2026. Segundo informações, o deputado estadual e ex-secretário de Trabalho, Mauro Moraes (União Brasil), foi à primeira “vítima”. O parlamentar já estaria propagando Moro como candidato ao governo e foi convidado a se retirar da base aliada do governo na Assembleia.

Beto Preto à disposição

O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, deputado federal licenciado também se colocou à disposição do partido para uma possível candidatura ao Palácio Iguaçu ou uma cadeira no Senado Federal. “Se o governador achar que eu devo participar desse processo não como deputado federal, mas como candidato em uma das posições da majoritária, ele escolhe. Ele é o técnico do time que está ganhando e ele já falou que os candidatos dele devem ser do PSD”, disse.