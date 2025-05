Informe da Redação

Fora do País

Brasil - O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD) enviou ofício à Assembleia Legislativa do Paraná pedindo autorização para se ausentar do País no período compreendido entre os dias 27 e 31 de maio. Até o momento não foi divulgado o país que será visitado pelo governador nos cinco dias da semana que vem, nem o tipo de missão governamental a ser realizado. Durante o afastamento, o vice-governador Darci Piana (PSD) assumirá o Palácio Iguaçu interinamente.

Trabalhos das comissões

O Projeto de Resolução nº 4/2025 que tramita na Alep, propõe alterações no Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Paraná que modernizam o funcionamento das comissões parlamentares. A proposta estabelece regras mais claras para prazos, manifestações de parlamentares, pedidos de vista e leitura de pareceres.

Novas regras

Entre os pontos principais estão a limitação de tempo para manifestações, regras no uso do pedido de vista e a regulamentação da réplica do relator, além da inclusão de hipóteses específicas de tramitação direta ao plenário, como a homologação de decretos do Poder Executivo quando exigido por lei.

Mudanças Detran

O governador do Paraná, Ratinho Junior deve anunciar ainda nesta semana a mudança no comando do Detran do Paraná. Santin Roveda (União Brasil) vai deixar a Secretaria da Justiça e Cidadania para assumir a autarquia. Valdemar Bernardo Jorge (Novo) é quem vai substituí-lo na pasta.

R$ 620 milhões

A adoção de medidas para o fortalecimento dos sistemas de compensação previdenciária pela Paranaprevidência está mostrando resultados. Somente ano passado, o Estado recuperou mais de R$ 620 milhões em requerimentos deferidos pelo INSS. E, até março deste ano, foi registrada a recuperação de mais R$ 54 milhões.