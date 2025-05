Informe da Redação

Sucessão Paraná

Brasil - A disputa interna no PSD do Paraná para sucessão de Ratinho Junior ao governo do Estado em 2026 já está quente nos bastidores. Em entrevista, o governador cravou que vai apoiar uma candidatura do PSD para sucessão. A declaração foi bem recebida por alguns pré-candidatos ao Palácio Iguaçu, Alexandre Curi, presidente da Assembleia Legislativa, Darci Piana, vice-governador, Guto Silva, atual secretário das Cidades, e o ex-prefeito Rafael Greca, todos do partido do governador.

Outras legendas

Com isso, o governador, acaba descartando o apoio às candidaturas de outras legendas, como, por exemplo, do senador Sergio Moro que hoje está no União Brasil e pretende disputar o Palácio Iguaçu.

Terceiro mandato?

O governador ainda afastou a possibilidade, comentada nos bastidores de indicar um sucessor aliado que lhe permita voltar em 2030, caso o projeto presidencial em 2026 não decole. Quando questionado, Ratinho descartou a estratégia. “A vida da gente é ciclo. Eu acho que fiz minha parte. Nunca na política podemos falar que nunca mais, mas acho que estou cumprindo minha missão no Estado.”

Pedido negado

Por uma diferença de apenas quatro votos, os desembargadores do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná negaram o habeas corpus do deputado estadual Ricardo Arruda (PL) que buscava anular a investigação do Ministério Público do Paraná que culminou com a denúncia pelos crimes de lavagem de dinheiro e concussão. Agora, o TJPR irá apreciar o recebimento da denúncia e também o pedido de afastamento de Arruda do mandato parlamentar.

Pedido afastamento

O presidente da OAB-PR, Luiz Fernando Casagrande Pereira, revelou que a entidade vai pedir o afastamento do deputado estadual Ricardo Arruda (PL) da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná. “A Ordem entende que ele não tem condições de ficar na mais importante comissão da Casa”, disparou Pereira.