Informe da Redação

Junior Weiller está de volta ao governo do Estado. Depois de ficar na bronca por ter sido exonerado da Superintendência Geral de Apoio aos Municípios, subordinada à Casa Civil, o ex-presidente da AMP ( Associação dos Municípios do Paraná ) e ex-prefeito de Jesuítas está de volta à administração. Segundo informações, Junior está disposto a buscar uma cadeira na Assembleia Legislativa na eleição de 2026.

Cascavel e Paraná - Correu na noite de domingo (18) em alguns grupos de WhatsApp que servidores públicos da prefeitura de Cascavel iriam realizar uma festa surpresa pelo aniversário do vice-prefeito de Cascavel, Henrique Mecabô. O advogado Moacir Vosniak questionou o presidente do partido Novo, Maycon Corazza, alegando que, recebeu a informação de que a festa iria ocorrer durante o expediente municipal. Na sequência, Corazza respondeu ao advogado e negou irregularidades e afirmou que a comemoração não ocorrerá durante o expediente. A fofoca só serviu para estragar a surpresa mesmo.

Só com biometria

O presidente do INSS, Gilberto Waller Junior, decidiu que, a partir do dia 23 de maio, todos os desbloqueios para averbação de novos empréstimos consignados somente poderão ser realizados com a biometria, na plataforma Meu INSS, validada em bases do governo federal. A medida ocorre após o escândalo de descontos não autorizados nos benefícios do INSS.

Banco de preços

Está em análise na Câmara dos Deputados o projeto de Lei n° 4.829/24, do deputado federal Luiz Carlos Hauly (Podemos), que institui o Banco Nacional de Preços (BNP Brasil), uma plataforma eletrônica que vai reunir informações sobre preços de bens, serviços e obras adquiridos por órgãos da administração pública (federal, estadual e municipal). O objetivo da ferramenta é gerar informações para auxiliar no cálculo dos valores de referência das contratações públicas.

Cursos EAD

Após sucessivos adiamentos, o Ministério da Educação publicou, ontem (19), o decreto que havia sido prometido pela pasta há quase um ano: a Nova Política de Educação a Distância. O documento busca regular as modalidades de graduação oferecidas pelas instituições de ensino superior, após um crescimento desenfreado de cursos on-line.

Proibições

De acordo com o MEC, nenhum curso poderá ser 100% a distância. O formato EAD passa a exigir que, no mínimo, 20% da carga horária sejam cumpridas. No entanto, as graduações de Medicina, Direito, Odontologia, Enfermagem e Psicologia deverão ser ofertadas exclusivamente no formato presencial. As demais opções das áreas de saúde e de licenciaturas (formação de professores) poderão ser presenciais ou semipresenciais.