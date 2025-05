Informe da Redação

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, acolheu recentemente o governador gaúcho Eduardo Leite, em uma manobra interpretada por aliados de Ratinho Júnior como uma tentativa de inviabilizar a candidatura nacional do governador paranaense. O movimento gerou insatisfação entre aliados e levou Ratinho a considerar outras possibilidades, inclusive a mudança de partido.

Cascavel e Paraná - Uma possível articulação de chapa entre Aldo Rebelo e Ratinho Júnior para a corrida presidencial de 2026 estaria ganhando força, segundo a imprensa da capital. Ratinho e Rebelo se reuniram duas vezes em menos de dois meses. Embora o conteúdo das conversas esteja sob sigilo, o objetivo, de acordo com as informações, seria claro: formar uma chapa de centro nacionalista com apoio do agronegócio, da indústria e de setores descontentes com os extremos.

Com diálogo ‘truncado’ no governo, Haddad nega reajuste do Bolsa Família

Representação recusada

Cerca de 90 dias após a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) ingressar com um pedido junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná para afastar o conselheiro Fabio Camargo da fiscalização e julgamento de processos envolvendo autoridades estaduais e o próprio Estado, o Conselho de Ética do tribunal decidiu não acatar a representação.

Remuneração de vereadores

Ao menos 59 câmaras municipais do Paraná fixaram a remuneração de seus presidentes acima do subteto constitucional. Além disso, 62 legislativos municipais não apresentaram ato normativo para fixar os subsídios dos vereadores para a legislatura de 2025 a 2028. As informações constam em levantamento realizado pelo Ministério Público de Contas do Paraná, com base em dados de 378 das 399 câmaras municipais do estado.

Panorama

Com base nas 378 respostas obtidas, o MPC calculou um gasto médio mensal com subsídios de vereadores de R$ 37.356.043,77 no Paraná, considerando apenas o valor nominal das remunerações e a quantidade de agentes políticos municipais — sem encargos sociais ou outras despesas. O estudo também apontou que 38 municípios adotaram escalonamento dos subsídios durante a legislatura, nos moldes dos salários dos deputados estaduais.

“Sem rabeira”

Com foco na segurança no transporte coletivo e na prevenção de acidentes, projeto protocolado na Assembleia Legislativa do Paraná propõe sanções administrativas a quem for flagrado praticando a chamada “rabeira” — ato de se agarrar a ônibus ou caminhões em movimento. A iniciativa é de autoria dos deputados estaduais Ney Leprevost, Delegado Jacóvos e Pedro Paulo Bazana. A proposta determina que a penalidade seja válida em todo o território paranaense e inclui, além da aplicação de multa, a apreensão de equipamentos utilizados na prática da infração, como skates, patinetes e bicicletas.