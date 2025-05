Informe da Redação

O vice-governador do Paraná Darci Piana recebeu ontem (14) a delegação de representantes do estado de Chihuahua, do México. A comitiva foi liderada pelo Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Chihuahua, Ulises Gamboa. No encontro, foi debatido as potencialidades de cada estado e o caminho para futuras parcerias em áreas como inovação, agronegócio, infraestrutura e desenvolvimento regional.

O governador Ratinho Junior já estaria discutindo algumas novas mudanças no secretariado. Segundo informações, o secretário de Justiça, Santin Roveda pode assumir o Detran-PR, no lugar de Adriano Furtado. Para a pasta da Justiça, o nome cotado é Valdemar Bernardo Jorge — num gesto que reforça a aliança com o partido Novo.

A EPR Iguaçu deverá iniciar nos próximos dias a prestação de serviços nas rodovias do Lote 6, que abrange 662 quilômetros e 31 municípios das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná. Os usuários que trafegam pelas estradas já contarão com atendimento médico, socorro mecânico e inspeção de tráfego. A operação marca a primeira fase efetiva da concessão. A empresa promete estrutura 24 horas para atender emergências ao longo dos trechos sob sua responsabilidade.

Padovani no Senado?

Nos bastidores de Brasília, a informação que começa a ganhar corpo é de que o deputado federal Nelsinho Padovani (União Brasil) não deve disputar a reeleição em 2026. Segundo informações, o plano de Padovani seria garantir uma vaga como suplente na chapa de um candidato ou candidata ao Senado. O parlamentar estaria buscando uma articulação estratégica dentro do próprio União Brasil.

Graeml fora?

Com a fusão do PSDB com o Podemos quase sacramentada, os efeitos práticos já começam a serem sentidos. Cristina Graeml nem mesmo conseguiu fazer uma solenidade oficial no Paraná de filiação ao Podemos e já pode estar de saída do partido. Pessoas próximas a Cristina Graeml informaram que a iminente fusão do Podemos com os tucanos “dificulta a permanência” da jornalista no quadro do partido — ela que tem pretensão de disputar uma vaga no Senado Federal no pleito do ano que vem.

Nova sigla?

Segundo a imprensa da capital, Graeml se reuniu com representantes de alguns outros partidos. Diante do cenário indefinido, ela tem buscado diálogo para, caso necessário, mudar novamente de legenda. Recentemente, ela e seu staff estiveram com o senador Sergio Moro (União Brasil). Ainda na capital federal, Cristina esteve também com o deputado federal do Novo, Marcel van Hattem, numa reunião num hotel da cidade.

Recorreu

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, informou que ingressou com uma ação para reverter a decisão do STF que restringiu a suspensão da ação penal contra o deputado Delegado Ramagem (PL-RJ). No sábado (10), a primeira turma do STF votou, por unanimidade, para restringir uma deliberação do plenário da Câmara, que é réu na ação relacionada à tentativa de golpe de estado, denunciada pela Procuradoria-Geral da República.