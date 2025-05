Informe da Redação

Adeus Mujica

Brasil - Morreu na tarde de ontem (13), o ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, aos 89 anos, em decorrência de um câncer de esôfago. Mensagens de pesar chegaram de presidentes da América e da Europa, ressaltando a trajetória do líder político e o estilo de vida simples do ex-líder uruguaio.Em uma de suas últimas viagens ao Brasil, Mujica esteve em Foz do Iguaçu.

CPMI do INSS

Enquanto o governo patina tentar conter os desgastes políticos do rombo do INSS, congressistas se unem para instalar uma CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) para apurar denúncias de fraudes. O requerimento já conta com a assinatura de 223 deputados federais e 36 senados. A criação da comissão depende da aprovação do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil) — fiel ao Palácio do Planalto.

Assinaturas

São 22 congressistas paranaenses favoráveis à criação da comissão. Entre os deputados federais estão: Sargento Fahur, Vermelho, Luiz Carlos Hauly, Reinhold Stephanes, Felipe Francischini, Dilceu Sperafico, Sergio Souza, Padovani, Filipe Barros, Beto Richa, Delegado Matheus Laiola, Rodrigo Estacho, Luciano Alves, Geraldo Mendes, Luciano Ducci, Ricardo Barros, Diego Garcia, Tião Medeiros, Pedro Lupion e Giacobo. Os senadores que assinaram são: Sergio Moro e Flávio Arns.

Arruda x Ana Julia

O deputado estadual Ricardo Arruda (PL) disse, durante a sessão da Alep (Assembleia Legislativa do Paraná), que a deputada Ana Júlia (PT) não trabalha e só apresenta projetos inúteis. O pronunciamento foi feito em resposta a uma fala da parlamentar petista, feita na semana passada, sobre o fato de Arruda ter apresentado um documento fora do prazo para ser anexado em sua justificativa pelas três faltas registradas na CCJ.

“Maria do Rosário”

Arruda disse que Ana Júlia é uma péssima deputada e que só brinca de parlamentar. “Não tem trabalho e brinca de ser parlamentar. Já faltou em 40 sessões plenárias. Trabalha uma ova. Eu faltei 15 em três mandados. Essa petezada não tem vergonha na cara, só apresenta projetos inúteis, como apoio a LGBT, é não sei o que, só inútil. ‘Maria do Rosário Mirim’ aqui não vai colar”, concluiu.