Informe da Redação

Articulação Temer

Brasil - A articulação do ex-presidente da República, Michel Temer (MDB), para unir cinco governadores em busca de uma terceira via para a eleição presidencial de 2026 tem causado revolta no círculo de pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo informações do Poder360, Temer tem como objetivo construir, em torno do chamado Movimento Brasil, uma candidatura de centro-direita que funcione como alternativa à polarização política protagonizada por Lula e Bolsonaro.

Guardas municipais

A PEC que inclui as guardas municipais e os agentes de trânsito entre os órgãos que compõem a segurança pública deverá entrar em votação no plenário. Na última semana, os senadores aprovaram um requerimento de rito especial para que a proposta seja votada nesta semana. Para ser aprovada, uma PEC depende do apoio mínimo de 3/5 da composição de cada Casa (49 senadores e 308 deputados federais), em 2 turnos de votação em cada plenário.

‘Alcolumbre 100’

O presidente do Senado Federal Davi Alcolumbre (União Brasil) completou ontem (12) a marca de 100 dias de sua segunda gestão como presidente do Senado. O período foi marcado pelo ritmo lento de votações, pela falta de avanço nas pautas prioritárias para o governo e pelo acúmulo de indicações de autoridades. Alcolumbre priorizou a articulação nos bastidores para resolver o impasse de emendas e a relação com o Palácio do Planalto, com três viagens internacionais feitas com o presidente Lula.

‘Motta 100’

Já o presidente da Câmara Federal, Hugo Morra (Republicanos), completa 100 dias à frente da Casa Baixa com o protagonismo de impasses com o STF, o PT e o PL. Governistas, por exemplo, criticaram a condução do recurso do PL que suspende o processo contra Alexandre Ramagem (PL) e abre brecha para beneficiar Jair Bolsonaro (PL). Da Oposição, Motta tem recebido críticas por travar o andamento da anistia aos condenados pelos atos do 8 de Janeiro.