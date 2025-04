Informe da Redação

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD) participou da cerimônia e creditou o bom cenário socioeconômico do Paraná ao trabalho integrado que é feito pelo Governo do Estado e as prefeituras. Quem também participou do evento foi o presidente da CNM (Confederação Nacional dos Municípios), Paulo Ziulkoski.

Cascavel - O prefeito de Assis Chateaubriand , Marcel Micheletto (PL), tomou posse na manhã de ontem (29) na presidência da AMP (Associação dos Municípios do Paraná). Essa é a terceira vez que Micheletto ocupa o cargo, sucedendo o prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos. O prefeito oestino vai comandar uma diretoria integrada por 79 prefeitos, que representam todas as 19 associações regionais de municípios do Paraná.

Policia penal

A Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) recebeu um projeto de lei complementar que altera o Quadro Próprio da Polícia Penal do Paraná. A medida de iniciativa do governo do Estado visa modernizar a carreira dos policiais penais e estabelece a necessidade de ensino superior para ingresso de futuros servidores da instituição. A principal mudança está na diminuição do intervalo de tempo para promoção dos policiais penais, passando de três para dois anos.

PEC da Segurança

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), afirmou que os deputados vão alterar a PEC da Segurança Pública, entregue pelo governo na semana passada. O ministro da Justiça Ricardo Lewandowski conta com Motta para evitar mudanças que desconfigurem o texto. A relatoria na Comissão de Constituição e Justiça será de um deputado da oposição.

Fusão aprovada

A bancada do PSDB aprovou a fusão com o Podemos. A decisão foi tomada durante reunião entre o presidente tucano, Marconi Perillo, e os deputados do partido. A fusão partidária é a união definitiva entre dois ou mais partidos políticos, que passam a formar uma única sigla. As legendas deixam de existir individualmente, com estatuto, diretórios e CNPJ unificados. Diferentemente da federação, não há a possibilidade de separação futura.

Nova formação

Com a fusão, PSDB e Podemos passarão a ter 28 deputados federais, o que representa 5% da Câmara dos Deputados. Juntos, os partidos terão também 7 senadores, 2 governadores e 400 prefeitos eleitos em 2024, incluindo duas capitais. A Executiva do PSDB convocou convenção nacional para 5 de junho para discutir a fusão e eventuais alterações no estatuto do partido.