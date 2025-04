Informe da Redação

Bolsonaro na frente, outra vez!

Brasil - Nova sondagem da Paraná Pesquisas divulgada ontem (22) mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à frente na corrida presidencial de 2026. Segundo a pesquisa, o ex-presidente, que está inelegível, venceria Lula (PT), tanto no primeiro quanto no segundo turnos. Sem Bolsonaro, Lula vence em todos os cenários.

Ratinho na disputa

Em um dos cenários, o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), aparece em segundo lugar. Lula aparece em primeiro com 33,3% das intenções e o governador do Paraná na sequência, com 16,2%, seguido de Ciro Gomes (PDT) com 14,2%, Ronaldo Caiado (União Brasil) com 8,7%, Eduardo Leite (Sem partido) com 4,9% e Elder Barbalho (MDB) com 1,3%. Indecisos e nulos somam 21,4% nesse cenário.

Todos vencem Lula

A Paraná Pesquisas testou o nome de Lula contra três possíveis candidatos da direita em cenários hipotéticos de segundo turno: Bolsonaro, Michelle e Tarcísio. Os resultados mostram que o petista perde para o ex-presidente, que tem 5,6 pontos de vantagem nessa simulação, e ficaria atrás na margem de erro com a ex-primeira-dama e com o governador de São Paulo.

Comitiva ao Vaticano

O presidente Lula (PT) convidou os presidentes do STF, Luís Roberto Barroso, do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos) para integrarem a comitiva brasileira que acompanhará o velório e o enterro do papa Francisco, em Roma. Os três aceitaram o convite. O grupo deve embarcar na quinta-feira (24).

Atraso na anistia

A morte do papa Francisco pode atrapalhar a pressão planejada pela oposição para que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), paute o projeto da anistia. Isso porque Lula e Motta estarão no Vaticano, para participar do velório do Santo Padre. Com a viagem, Câmara deverá ter mais duas semanas esvaziadas. Isso porque, na semana que vem, ainda há o feriado de 1º de maio, na quinta-feira — dia em que, tradicionalmente, acontecem as reuniões de líderes.