Informe da Redação

Eleições 2026

Brasil - Um dos nomes cotados para disputar o Governo do Paraná em 2026 já começou a se movimentar nos bastidores para o pleito do próximo ano. Trata-se de um secretário estadual de confiança do governador Ratinho Junior, que tem intensificado conversas com lideranças municipais em todas as regiões do estado.

Nas redes

O propenso candidato já criou até grupos no WhatsApp com prefeitos e aliados políticos, com o objetivo de fortalecer sua base e construir uma rede de apoio visando o próximo pleito estadual. Embora ainda não haja anúncio oficial de pré-candidatura, a articulação já demonstra um passo à consolidação do projeto eleitoral.

Ratinho testado

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), teve seu nome incluído em nova pesquisa que está nas ruas para testar nomes da direita contra o presidente Lula (PT) nas urnas em 2026. O levantamento foi finalizado no domingo (20) e testará cenários com o governador na disputa pela Presidência da República. A Paraná Pesquisas, que presta serviços para o PL, vai divulgar os resultados após o feriadão. Os números são aguardados entre hoje e amanha.

Lives Paranhos

Após um período de silêncio digital desde o pleito de 2024, o ex-prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos (PL), está de volta às redes sociais. Nomeado secretário de Turismo do Paraná no fim de março, Paranhos retomou uma de suas marcas registradas: as tradicionais lives, formato que utilizava com frequência durante seus mandatos à frente da Prefeitura de Cascavel.

No cenário

A “reativação” dos canais digitais tem sido intensa nas últimas semanas, com publicações diárias, bastidores da agenda na secretaria e conversas ao vivo com lideranças do setor turístico. A movimentação tem sido interpretada como um sinal claro de que Paranhos pretende manter forte presença no debate público, agora em âmbito estadual, de olho em 2026.