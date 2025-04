Informe da Redação

Será creditado na quinta-feira (10), nas contas das prefeituras brasileiras, o repasse do FPM ( Fundo de Participação dos Municípios ) referente ao primeiro decêndio do mês, no valor de R$ 5.631.063.692,89 , já descontada a retenção do Fundeb. De acordo com os dados da Secretaria do Tesouro Nacional, o repasse comparado ao mesmo decêndio do ano anterior, apresenta queda de 0,14%.

O município de Cascavel ainda não decidiu qual será o formato do novo contrato de coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana de Cascavel. Segundo informações apuradas pela Coluna, o município ainda deverá decidir se irá seguir o projeto anterior e realizar uma concessão para o serviço ou se será feita com base em outra modalidade de contrato administrativo, com duração máxima de cinco anos.

Brasil - O prefeito de Cascavel, Renato Silva , protocolou nesta quarta-feira (9), às 16h, na Câmara de Cascavel, um projeto de lei que estabelece o afastamento imediato de servidores públicos municipais denunciados por abuso sexual ou violência física contra crianças. A proposta busca garantir medidas preventivas e de proteção às vítimas, assegurando que investigações ocorram sem a presença do acusado no ambiente de trabalho.

“Sem armas”

A Comissão de Segurança Pública da Câmara Federal aprovou um projeto que propõe desarmar a segurança pessoal do presidente Lula (PT) e de todos os ministros de estado. Trata-se do PL nº 4.012/2023 (15 votos favoráveis e 8 contrários). O autor do projeto é o presidente da Comissão, o delegado Paulo Bilynskyj (PL).

PF avalia extradição

A Polícia Federal estuda possibilidades para o cumprimento da ordem de prisão expedida pelo STF contra Léo Bolsonaro. Os investigadores avaliam se vão acionar a Interpol ou se farão contato direto com as autoridades da Argentina. No fim do mês passado, Léo Bolsonaro afirmou ter se refugiado no país vizinho por medo de ser preso. O receio da PF em acionar a Interpol ocorre porque o Brasil possui acordo de cooperação jurídica com a Argentina, incluindo um tratado de extradição.

Comercial comemora 61 anos

O “Clube Comercial” de Cascavel celebrou 61 anos de fundação. Desde 1964, a Associação Atlética Comercial vem se destacando como referência em esporte, lazer, cultura e convivência social no Oeste do Paraná. Com mais de 18 mil associados e quatro sedes – Urbana, Campestre, CTG Estância Colorada e Náutica – o Clube oferece mais de 30 modalidades esportivas e atividades culturais, atendendo a todas as idades e perfis. Na foto, o registro do atual vice-presidente do Clube, Gilberto de Avila, à redação do O Paraná. No próximo sábado (12), o Comercial elege a nova diretoria que ficará frente à gestão do clube até 2028.