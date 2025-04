Informe da Redação

Itaipu x Sandro Alex

Brasil - A Itaipu Binacional moveu uma ação contra o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex. A queixa-crime, assinada pelo diretor jurídico da binacional, Luiz Fernando Delazari, foi protocolada na semana passada. A ação requer a condenação do secretário pela prática do crime de difamação e é baseada em declarações feitas por Sandro Alex em um programa de rádio, onde chamou a Itaipu de “usina da corrupção”.

Na Alep

Sem citar o processo criminal, o deputado estadual Marcelo Rangel, que é irmão de Sandro Alex, subiu à tribuna da Alep para reafirmar as acusações reproduzidas na rádio de Ponta Grossa. Rangel disse que a Itaipu hoje é conhecida como “usina das mordomias, galinha dos ovos de ouro do governo Lula, usina do cofre aberto e também usina da corrupção”.

Defesa

O deputado estadual Professor Lemos (PT), defendeu a Itaipu durante a sessão da Assembleia. Ele elogiou a gestão do diretor-geral Ênio Verri e negou irregularidades. Lemos ainda pontuou que a Itaipu tem investido em projetos apresentados por deputados do governo Ratinho Junior, inclusive, R$ 10 milhões investidos na construção de uma ponte entre as cidades de São João do Triunfo e Lapa, encabeçada pelo líder do Governo Ratinho Junior na Alep, deputado Hussein Bakri (PSD).

Câmara Criminal

