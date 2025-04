Informe da Redação

Ratinho e Bolsonaro

Brasil - O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), recebe nesta sexta-feira (4) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para um almoço no Palácio Iguaçu. Em seguida, acompanha Bolsonaro até Londrina para participar da abertura da ExpoLondrina. O teor da conversa deverá ser as eleições de 2026.

Nos EUA

No domingo (6), Ratinho Junior viaja aos Estados Unidos, onde ficará até o dia 22 e cumpre agenda em fabricantes globais de equipamentos para a segurança pública, em Phoenix (Arizona); também participa com empresários de comunicação da NAB, maior feira do setor do mundo, que acontece em Las Vegas (Nevada); a última agenda é com empresários em Washington (DC).

Ministro em Foz

O ministro da Educação, Camilo Santana estará em Foz do Iguaçu no dia 11 de abril cumprindo agenda. Segundo apurado, Santana estará na Terra das Cataratas para participar do anúncio da retomada das obras da Unila (Universidade Federal da Integração Latino-Americana).

Dívidas do hospital

As dívidas contraídas pelo Hospital Municipal Padre Germano Lauck, em Foz do Iguaçu, devem ser quitadas pelo Município no intuito de não interromper o atendimento aos pacientes. Esta foi a recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná aos gestores, ao julgar procedente Representação da Lei de Licitações formulada pela 9ª Promotoria de Justiça da Comarca local.

Fomento Paraná

O advogado cascavelense Claudio Stabile teve o nome aprovado pelo Banco Central do Brasil e foi empossado como novo diretor-presidente da Fomento Paraná. Stabile já ocupou os cargos de secretário de Estado da Administração e Previdência, diretor-presidente da Sanepar e diretor Financeiro e Administrativo do Serviço Social Autônomo Paranacidade.