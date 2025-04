Informe da Redação

O governador Ratinho Junior liberou ontem (1º) o repasse de R$ 159 milhões para o fortalecimento da Política da Criança e do Adolescente nos 399 municípios do Estado. Os recursos, oriundos do Fundo para a Infância e Adolescência serão repassados na modalidade fundo a fundo e poderão ser usados de maneira autônoma pelas cidades. O repasse tem como objetivo fortalecer ações voltadas às crianças e adolescentes em âmbito municipal.

Brasil - Apesar de ainda não ter confirmado compromisso com ninguém para a sucessão do Palácio Iguaçu, o governador Ratinho Júnior está deixando os seus aliados testarem a viabilidade para 2026. A nomeação de Guto Silva para a Secretaria das Cidades foi interpretada como um sinal de preferência, no entanto, ao mesmo tempo o governador também fez questão de acenar para outros dois nomes fortes dentro do PSD: Alexandre Curi e Rafael Greca. A estratégia parece ser deixar o trio em paridade de armas para medir forças.

Vai recorrer

O deputado estadual Ricardo Arruda (PL) que foi condenado a pagar R$ 7 mil de indenização por danos morais à ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais do governo, e a se retratar publicamente por ter se referido a ela como “a tal da amante”, informou que irá recorrer da decisão.

Desaprovado

Uma pesquisa divulgada pela AtlasIntel mostrou que a desaprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é de 53,6%, contra 44,9% de aprovação. Outros 1,5% responderam “não sei”. No levantamento divulgado em março, a desaprovação do presidente foi de 53%, e a aprovação, 45,7%.

Avaliação governo

Quando perguntados sobre a avaliação do governo, 49,6% dos entrevistados avaliaram a gestão como ruim/péssima, enquanto 37,4% disseram ser ótima/boa. Outros 12,5% disseram que a gestão federal é regular. 0,5% responderam “não sei”. Em março, 50,8% avaliaram o governo como ruim/péssimo, enquanto 37,6% disseram ser ótimo/bom.

Tiago responde

O vereador Tiago Almeida, presidente da Câmara de Cascavel, usou a tribuna no final da sessão de ontem (1º) para, de forma “indireta”, responde ao vereador Alécio Espínola, que se direcionou ao Bairro Santa Felicidade como “sítio”, no imbróglio envolvendo a mudança do Centro Pop, estrutura municipal para atender pessoas em situação de rua. A discussão ganhou forma e força após o assassinato brutal de Luis Lourenço, por um morador de rua, na semana passada. “Fico impressionado quando as pessoas usam a desgraça dos outros para fazer palanque político dentro desta Casa”, disse. Em seu discurso, sem citar o nome de Alécio, Tiago lembrou que os problemas levantados e discutidos nos últimos dias não são resultado dos “100 dias do Governo Renato Silva”, mas remontam de mais tempo.