Informe da Redação

Direção do Conselho Ética da Alep

Cascavel - Os membros titulares do Conselho de Ética e Decoro da Assembleia Legislativa do Paraná se reuniram ontem (26), para eleger a nova presidência que conduzirá o conselho durante o biênio 2025-2026. O deputado Delegado Jacovós (PL) foi reconduzido ao cargo de presidente, enquanto o deputado Marcio Pacheco (PP) foi eleito vice-presidente.

Conselho de Ética

Também fazem parte do conselho os deputados Moacir Fadel (PSD), Renato Freitas (PT) e Do Carmo (União). A reunião foi presidida pela deputada Flávia Francischini (União Brasil). Durante o biênio anterior, o conselho recebeu 19 procedimentos, dos quais apenas quatro permanecem pendentes, aguardando a nova composição da presidência para prosseguir.

Negativação

Os deputados e deputadas estaduais derrubaram uma iniciativa que pretendia reduzir para cinco dias o prazo para a negativação de consumidores inadimplentes no Paraná. A subemenda foi rejeitada sob muitas manifestações em Plenário, garantindo a manutenção do prazo de 30 dias estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor Paranaense.

Operação Gaeco

Uma operação sigilosa do Gaeco foi deflagrada em Curitiba e região metropolitana de forma bastante sigilosa. A discrição guarda relação direta com a envergadura de alguns dos alvos: um juiz de Direito e um advogado. Os promotores teriam cumprido mais de uma dezena de mandados de busca e apreensão nas cidades de Curitiba, Campo Largo e Campo Mourão. As medidas cautelares foram autorizadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

Operação Gaeco II

Segundo informado, a residência do magistrado foi um dos alvos da ação policial. De acordo com o apurado, o Gaeco apura a suspeita de atuação de uma quadrilha que estaria envolvida em crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. Os promotores teriam conversas do advogado, alvo das buscas, com indícios de uma negociação de decisões judiciais. Não há ainda informações sobre o envolvimento direto do magistrado.