Informe da Redação

Léo Bolsonaro exilado

Brasil - O ex-candidato a vereador de Cascavel, Léo Bolsonaro, também conhecido como ‘Léo Índio’, sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro, deixou o Brasil e se exilou na Argentina nos últimos dias. A decisão ocorreu após o STF aceitar a denúncia contra ele por participação nos atos de 8 de janeiro de 2023. Léo Bolsonaro, que vinha residindo em Cascavel desde 2023, se tornou réu por acusações ligadas à chamada tentativa de golpe e depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Impositivas

A Câmara de Cascavel recebeu ontem (25) o Projeto de Lei nº 23/2025 que inclui na Lei Orçamentária Anual de 2025 as emendas impositivas dos vereadores que já estão aptas a serem executadas. O protocolo foi feito pelo titular da Secretaria de Planejamento e Gestão, Fernando Scalon, e recebido pelo presidente do Legislativo, vereador Tiago Almeida (Republicanos).

Eleições AMP

O prefeito de Assis Chateaubriand, Marcel Micheletto, foi eleito ontem (25), presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) para o biênio 2025/2027. A AMP reúne as 399 prefeituras do Estado. O atual presidente da Associação é o ex-prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos. Micheletto já ocupou o cargo em outra oportunidade.

R$ 12 milhões

O ministro do STF, Gilmar Mendes, “liberou” o pagamento dos R$ 12 milhões requeridos pelo conselheiro Mauricio Requião, do Tribunal de Contas do Paraná, pelo tempo que ficou afastado do cargo que foi nomeado em função de decisão da Justiça. O acordo havia sido firmado anteriormente com o TCE-PR, no entanto, um grupo de advogados de Curitiba ingressou com uma Ação Civil Pública contra o pagamento. Com a decisão de Mendes, TCE-PR deve retomar o processo extrajudicial que prevê o pagamento dos valores.