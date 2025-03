Informe da Redação

Sem apologia as drogas e ao crime

Brasil - A sessão ordinária de ontem (24) da Câmara de Vereadores de Cascavel foi marcada por discussões em torno da defesa da “dos valores cristãos, da ética e dos bons costumes”, como resumiu o vereador Rondinelle Batista (Novo) que propôs, junto com Everton Guimarães (PMB), Tiago Almeida (Republicanos), Fão do Bolsonaro (PL) e Xavier (Republicanos), o projeto de lei 16/2025, que trata da proibição da contratação de shows, artistas e eventos abertos ao público de crianças e adolescentes que façam apologia ao crime organizado, ao uso de drogas e outras condutas inadequadas. A proposta foi aprovada por 18 votos a favor e apenas um contrário, da petista Bia Alcantara.

Aborto I

Mais uma vez a Câmara de Cascavel aprovou moções de apoio e repúdio a temas em discussão no Governo Federal e no Congresso Nacional referente ao aborto. Propostas pelo vereador Everton Guimarães e a maioria dos vereadores, as moções, primeiro pedem apoio para aprovação do Projeto de Lei no 1904/2024, de autoria do deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL), que criminaliza a prática do aborto a partir das 22ª semana de gestação. Mais uma vez, a matéria foi aprovada por 18 votos a favor e apenas um contrário, da vereadora Bia Alcantara.

Aborto II

A segunda moção, também proposta por Guimarães e a maioria dos vereadores, hipoteca apoio ao Projeto de Decreto Legislativo no 3/2025, que susta os efeitos da Resolução nº 258, de 23 de dezembro de 2024, do Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente), que susta os efeitos da Resolução 258/2024 do conselho que trata sobre crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.

Aborto III

Pela resolução toda gestante menor de 14 anos deve ser encaminhada de forma imediata para um serviço público, independentemente do conhecimento ou consentimento dos pais ou responsáveis e que, em caso de gravidez, os não podem se opor ao aborto, caso a jovem assim decida, nem exigir sua presença durante o procedimento. A moção foi aprovada, desta vez por 17 votos a favor e os votos contrários de Bia Alcantara e Dr. Lauri.