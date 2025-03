Informe da Redação

Reforma administrativa

A reforma administrativa do governador Ratinho Junior (PSD) segue travada. Prometida para o início de março, alguns aliados já começam a ficar inquietos com as indefinições, isto porque, segundo informações, a dificuldade do governador em alocar alguns aliados estaria atrasando todos os planos. A expectativa é que até no final dessa semana o imbróglio seja definido.

E Greca?

Segundo o jornalista Karlos Kohlbach, da capital paranaense, não há ainda um desfecho sobre o convite para Rafael Greca integrar o time de secretários do governador Ratinho Junior, mas uma resposta do ex-prefeito de Curitiba deve vir em breve. Ao final, o ex-prefeito de Curitiba poderia ceder e aceitar comandar a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável — embora insista na pasta das Cidades. No entanto, a pasta deverá ser de Guto Silva.

Paranhos e outros aliados

Outros aliados de primeira hora de Ratinho Junior que deverão entrar no time após a reforma são os ex-prefeitos de Cascavel, Leonaldo Paranhos e Ulisses Maia, de Maringá. Segundo informações, a aposta é de que um desses ex-prefeitos assuma a secretaria do Turismo, já que Márcio Nunes, atual chefe da pasta, vai para a pasta da Agricultura.

Barros na Exteriores

O deputado federal paranaense Filipe Barros (PL), foi eleito como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara Federal. Barros já informou que o colegiado dará “respaldo institucional” a Eduardo Bolsonaro (PL), que decidiu continuar nos Estados Unidos e se licenciar do mandato de deputado federal.

Barros na Ciência e Tecnologia

Outro deputado federal paranaense que assumirá a presidência de uma comissão na Câmara Federal é Ricardo Barros, que foi eleito presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Barros deixou no início dessa semana o governo Ratinho Junior para retomar o mandato na Câmara Federal, já planejando as eleições de 2026.