Informe da Redação

Atos pela Anistia

Brasil - As manifestações realizadas no domingo (16) em Cascavel e diversas cidades do Brasil, em defesa da anistia para os presos do dia 8 de janeiro de 2023 e em apoio a pautas bolsonaristas, foram tema de debates no grande expediente da sessão ordinária da Câmara de Cascavel na segunda-feira (17). Enquanto o vereador Fão do Bolsonaro (PL) defendeu as manifestações, seus colegas Edson Souza (MDB) e Bia Alcântara (PT) criticaram os atos.

Esvaziados

O vereador Edson Souza (MDB) minimizou o impacto dos protestos e afirmou que o principal ato, realizado em Copacabana, no Rio de Janeiro, com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), reuniu menos manifestantes do que um jogo do Corinthians. Ele também destacou que o protesto em Cascavel foi praticamente esvaziado, contando com poucos participantes. Já Fão do Bolsonaro (PL) classificou o evento como uma verdadeira “festa da democracia”. O número oficial de participantes em Cascavel não foi divulgado.

Sobrou para o Vice

As críticas também alcançaram o vice-prefeito de Cascavel, Henrique Mecabô (Novo), que recebeu um “puxão de orelha” de Edson Souza. Segundo o vereador, por representar o Município, Mecabô deveria repensar sua participação em atos políticos como o de domingo. O prefeito Renato Silva (PL), por sua vez, não compareceu à manifestação.

Copel

O vereador Valdecir Alcantara (PP) esteve em Brasília na semana passada para cumprir agenda oficial. Durante a visita à Capital Federal, ele se reuniu com representantes da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) para cobrar soluções sobre as constantes reclamações de moradores do Oeste do Paraná em relação ao serviço da Copel. Segundo o parlamentar, a Aneel informou que deverá notificar a concessionária paranaense para exigir explicações.