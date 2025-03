Informe da Redação

Estratégia para 2026

Brasil - O Governador do Paraná, Ratinho Junior, encaminhou à Assembleia Legislativa um redesenho da estrutura estatal. A medida, que visa acomodar uma verdadeira “horda de aliados”, já começa a dar o tom do jogo eleitoral de 2026.

Ex-prefeitos

Ex-prefeitos e lideranças de todos os cantos do Estado aguardam novos postos no governo para desenhar suas estratégias rumo às disputas de 2026, com destaque especial para Leonaldo Paranhos, de Cascavel, que já foi confirmado pelo próprio Governador que estará em uma secretaria. Qual? Ainda não se sabe.

Cidades?

A Secretaria das Cidades será o palco desse novo rali político pela visibilidade que garante ao comandante da pasta. Com um compromisso firmado com Rafael Greca, o governo demonstra que, apesar de voláteis, as alianças podem influenciar nas escolhas.

PDV Sanepar

Mais de 500 funcionários da Sanepar aderiram ao Plano de Demissão Voluntária 2025 da empresa. O valor das indenizações chega a R$ 163,9 milhões que, segundo a companhia, será provisionado no resultado do primeiro trimestre de 2025. Ao todo, 527 empregados aderiram ao programa, o que representa aproximadamente 8,7% do quadro total de funcionários da empresa.

Eleições AMP

O prefeito de Assis Chateaubriand, Marcel Micheletto, encabeça a chapa “Juntos, pelo desenvolvimento do Paraná”, que concorrerá à eleição para a escolha do Conselho Diretor, do Conselho Fiscal e dos membros das Frentes Municipalistas da nova Diretoria da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) do biênio 2025/2027. A eleição será promovida no dia 25 de março, na sede da entidade em Curitiba.