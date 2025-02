Informe da Redação

Não vai à reeleição

O senador Oriovisto Guimarães (PSDB) disse que não irá disputar a reeleição para o Senado Federal no ano que vem. Segundo informações, o parlamentar teria confidenciado a amigos que não gosta do ambiente político e que um mandato é o suficiente para ele. Crítico do governo do presidente Lula, o senador paranaense disse que “a chance de continuidade do PT é nula em virtude da economia”.

Renegociação

O Procon do Paraná em parceria com os Procons Brasil e Febraban, vai organizar um mutirão de renegociação de dívidas a partir do dia 1º de março. O mutirão faz parte das ações relacionadas ao Mês do Consumidor, e ocorre até o dia 31 de março. As dívidas com garantias reais, como financiamento de veículos ou imóveis, por exemplo, ou de contratos que estejam com os pagamentos em dia, não poderão ser renegociadas neste mutirão.

Emendas

O Supremo Tribunal Federal inicia nesta sexta-feira (28), o do julgamento sobre a decisão do ministro Flávio Dino que homologou o plano de trabalho do Congresso para aumentar a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares ao Orçamento da União. A decisão do ministro está valendo, mas precisa ser referendada pelo plenário da Corte, conforme o regimento interno.

Emendas II

O impasse sobre a liberação das emendas começou em dezembro de 2022, quando o STF entendeu que as emendas chamadas de RP8 e RP9 eram inconstitucionais. Em agosto do ano passado, Dino determinou a suspensão das emendas e decidiu que os repasses devem seguir critérios de rastreabilidade.