Informe da Redação

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD) encaminhou um ofício à Assembleia Legislativa do Paraná comunicando aos deputados o seu afastamento de 25 de fevereiro até 6 de março. De acordo com o ofício, o motivo para o afastamento é de ordem particular. Nesse período, o governo do Paraná será exercido interinamente pelo vice-governador Darci Piana (PSD).

A Polícia Civil do Paraná cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em uma operação que investiga um suposto esquema de Caixa 2, desvio de dinheiro, que teria abastecido campanhas eleitorais na eleição municipal de 2024, na cidade de São Miguel do Iguaçu. Entre os alvos da operação estão o chefe de gabinete do prefeito Boaventura Manoel João Motta (MDB) e dois vereadores da cidade. O prefeito não é investigado.

A saída de Alcione Gomes foi informada pela coluna ainda no início de fevereiro. No entanto, ele não será a única baixa do Governo Renato Silva. A secretária de Planejamento e Gestão, Vanilse da Silva Pohl, também está deixando a pasta. O nome que substituirá Alcione Gomes na Fundetec ainda não foi definido, segundo apurado pelo O Paraná.

Após oito anos na vida pública, o presidente da Fundetec, Alcione Gomes anunciou oficialmente a saída da presidência da Fundação. Gomes foi um dos principais nomes das duas gestões do ex-prefeito de Cascavel , Leonaldo Paranhos. Ele também comandou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e auxiliou na implantação do Território Cidadão. “Me despeço do governo municipal de Cascavel de forma humilde, honesta e exitosa com a graça de Deus e a ajuda de meus colaboradores. Sucesso ao prefeito Renato Silva e a todos nesse novo mandato com a benção de Deus”, escreveu Gomes em uma carta de despedida.

Desafio para Motta O presidente da Câmara, Hugo Motta, tem sido avisado pelos deputados mais experientes que não pode ceder às pressões do PT e do Governo e impedir que as Comissões temáticas da Casa sejam repartidas de acordo com o tamanho das bancadas. Advertem, ainda, que não pode haver vetos a nomes. Caso ele […]

Reforma

Após o retorno do governador Ratinho Junior, ele deverá anunciar a reforma no primeiro escalão do secretariado. As mudanças já visam às articulações para as eleições de 2026. O ex-prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos deverá compor alguma secretaria estratégica do Governo do Paraná, como já confirmado pelo próprio governador. No entanto, qual pasta seria ainda não é pública.

Votação orçamento

O relator da LOA (Lei Orçamentária Anual), o senador Angelo Coronel (PSD), disse que o texto deve ser votado em 17 de março e não em 11 de março como havia sido definido pelo presidente da Comissão Mista de Orçamento. Além de bater o martelo na CMO, o relator quer votar o texto no plenário também em 17 de março. Ainda deve falar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), sobre o tema.

MPPR faz alerta de golpe

O Ministério Público do Paraná emitiu alerta sobre uma tentativa de golpe com a utilização do nome da instituição. No município de Prudentópolis, no Sudeste do estado, uma pessoa denunciada pela Promotoria de Justiça pelo crime de embriaguez ao volante e que responde a ação penal, em trâmite no Judiciário, recebeu mensagem fraudulenta, pelo WhatsApp, solicitando pagamento de quantia a partir de falsa proposta de acordo de não persecução penal. Na mensagem, passando-se por assessora de um suposto “Núcleo de Acordos” do Ministério Público, o fraudador oferecia a possibilidade de acordo com consequente encerramento do processo criminal. Qualquer pedido de pagamento de quantias em nome do MPPR deve ser levado ao conhecimento da Promotoria de Justiça local e da autoridade policial do município para o registro de boletim de ocorrência, uma vez que se trata de tentativa de golpe.