Informe da Redação

A cobrança das tarifas nos novos contratos de pedágio do Paraná completa um ano em março. Para avaliar esse primeiro período, a Frente Parlamentar das Engenharias e Infraestrutura da Assembleia Legislativa do Paraná realizará uma audiência pública para debater o assunto. O evento tem como objetivo analisar os resultados, desdobramentos e perspectivas da nova concessão.

O clima esquentou na Assembleia Legislativa do Paraná , quando deputados da base governista tornaram pública a insatisfação com secretários de Estado que estariam articulando politicamente com prefeitos sem a participação dos parlamentares. O líder do governo, Hussein Bakri, exigiu respeito e reciprocidade, criticando a prática de alguns secretários que, segundo ele, “driblam” os deputados.

Um dia depois da denúncia da PGR (Procuradoria Geral da República) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por “comandar” uma suposta tentativa de golpe de Estado, a oposição ao presidente Lula, lançou ontem (19) um “Manifesto em Defesa da Democracia e da Liberdade do Brasil” e mais uma vez cobraram a votação do “PL da […]

Ministros podem ‘vencer o bolsonarismo’ outra vez com julgamento no STF

Os depoimentos da delação do tenente-coronel Mauro Cid, que serviram como base para a investigação que levou à denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro já não são mais segredo. O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), levantou) o sigilo sobre a delação premiada e, agora, qualquer cidadão com acesso a internet, bem […]

Medidor ‘1 milhão’

A Copel realiza nesta quinta-feira (20), em Cascavel, um evento que marcará a instalação do medidor de número 1 milhão dentro do programa Rede Elétrica Inteligente. Esta é uma das maiores iniciativas de digitalização dos serviços de energia elétrica em toda a América Latina, e já está presente em 117 municípios do Paraná. O evento contará a com a participação do diretor-geral da Copel Distribuição, Marco Villela.

Novos medidores

A etapa Oeste é a maior do programa, abrangendo 50 cidades. Em Cascavel, 80% das unidades consumidoras já têm medidores inteligentes. Os novos medidores permitem a comunicação das unidades consumidoras com a central de operações da Copel, agilizando a identificação de casos de falta de luz e o retorno da energia, em casos de desligamento. Permitem também que o cliente acompanhe o seu consumo via aplicativo da Copel.

Repasse FPM

O segundo repasse do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) será de R$ 1.306.504.733,34, sem levar em consideração a retenção do Fundeb. Quando se soma o Fundeb, o crédito é de R$ 1.633.130.916,68. O montante será repassado aos cofres municipais nesta quinta-feira (20). O repasse apresenta uma queda de 27,07% quando comparado com o mesmo período no ano de 2024.

Arns na CCT

O senador paranaense Flávio Arns (PSB) foi eleito por aclamação presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) para o biênio 2025-2026. Arns observou que o avanço tecnológico deve servir à evolução social e à melhoria da qualidade de vida da população, com ênfase em setores como educação, saúde e segurança digital. Ele prometeu que a CCT tratará dos temas com “transversalidade”.