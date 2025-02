Informe da Redação

A mudança na Mesa Diretiva da Câmara de Cascavel ocorreu, no entanto, a pauta do Poder Legislativo de Cascavel permanece “magra”, sem muitos projetos de leis, discussões ou assuntos de relevância para os vereadores debaterem em plenário. Na sessão ordinária de ontem (17), os parlamentares votaram três projetos de lei e duas moções.

O Posto de atendimento da Junta Comercial do Paraná , que fica na Prefeitura de Cascavel deverá reabrir nesta terça-feira (18). Na semana passada, contadores procuraram à reportagem para denunciar o fechamento do posto por falta de servidores. Segundo apurado pela coluna, o servidor que foi exonerado em dezembro passado deverá ser novamente nomeado e o posto reaberto.

Brasil - O governador do Paraná, Ratinho Junior, aparece à frente de Gusttavo Lima, Ciro Gomes, Ronaldo Caiado, Eduardo Leite e Helder Barbalho se a corrida à presidência da República fosse hoje. É o que aponta pesquisa divulgada nesta terça-feira (18) pelo Instituto Paraná Pesquisas. No cenário em que aparece na pesquisa estimulada, Ratinho Junior […]

Brasil - A semana iniciou com o agronegócio, mais uma vez, surpreendido negativamente pelo Judiciário brasileiro. Na segunda-feira (17), o STF (Supremo Tribunal Federal) iniciou o debate do texto proposto pelo ministro Gilmar Mendes para eventuais alterações na Lei do Marco Temporal, que trata da demarcação de terras indígenas. Para o Sistema FAEP, o texto-base […]

FAEP critica ausência do texto do Marco Temporal na de conciliação do STF

370 prefeitos

O balanço do evento Paraná Mais Cidades, realizado na semana passada em Foz do Iguaçu foi positivo para o governador do Paraná, Ratinho Junior e também para o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi. O governo recebeu nada menos do que 370 prefeitos e prefeitas durante o encontro. O evento ainda serviu como uma espécie de termômetro político para as eleições de 2026.

Curi governador

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi, disse na manhã de ontem (17), em entrevista na Rádio Jovem Pan, que está se preparando para ser pré-candidato ao governo do Estado em 2026, salientando que a disputa foi antecipada porque o governador Ratinho Junior (PSD) não será mais candidato. No entanto, a vida de Curi não deverá ser tão fácil, já que outros nomes fortes de Ratinho também almejam a cadeira de governador do Paraná.

Auditor fiscal

Abriram ontem (17) as inscrições para o concurso público de auditor fiscal da Receita Estadual do Paraná. São 50 vagas para candidatos com Ensino Superior completo e com vencimento inicial de R$ 16.953,96. As inscrições custam R$ 160 e vão até o dia 20 de março. O auditor fiscal é responsável pela fiscalização do pagamento dos tributos e atuação no combate à sonegação fiscal.

Entraves no orçamento

Uma reunião agendada para 27 de fevereiro, no STF, pode destravar a votação da Lei Orçamentária Anual (LOA – PLN 26/2024), que deveria ter sido votada no fim de dezembro. O encontro é motivado pela ação movida pelo Psol, que levou o ministro Flávio Dino a solicitar medidas que assegurem a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares. De acordo com o consultor do Senado Gilberto Guerzoni esse é o principal entrave para a votação do Orçamento de 2025.