Informe da Redação

Sucessão estadual

Os próximos dias serão de muita estratégia política para a configuração da disputa pelo Governo do Paraná em 2026. De acordo com as informações dos corredores do poder, o governador Ratinho Junior (PSD) deverá definir nos próximos dias os principais ajustes em seu primeiro escalão visando a sucessão do governo estadual.

Reforma

A reforma no secretariado do governador Ratinho Junior domina as rodas de conversa no centro cívico e assim deverá ser no Show Rural Coopavel, que será realizado na próxima semana e contará com a presença de diversas lideranças políticas. Segundo informações, o principal termômetro será a Secretaria de Estado das Cidades. Se a atual titular, Camila Mileke Scucato, for mantida no cargo, será um forte sinal de que o governador já se decidiu por Alexandre Curi como seu sucessor.

Tabuleiro

Entretanto, outras peças do tabuleiro político também estão de olho na Secretaria, que é a menina dos olhos dos prováveis postulantes ao Palácio Iguaçu. Entre os cotados para assumir a pasta estão o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD), o secretário do Planejamento, Guto Silva (PSD), o vice-governador Darci Piana (PSD) e também o ex-prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos (PL).

E Sergio Moro?

O senador Sergio Moro (União Brasil), também de olho no Palácio Iguaçu, segue buscando alianças para 2026 e, segundo as especulações, já teria aberto conversas com Cristina Graeml, ex-candidata à Prefeitura de Curitiba para compor uma frente política. No entanto, Moro anda “sumido” do cenário político estadual e federal, longe dos holofotes.