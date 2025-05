Igual a Lava Jato: Fraude do INSS tinha “caderno” com registro da propina

Brasil - E uma das tramas de corrupção mais conhecidas dos Brasil, que rendeu até série badalada na Netflix fez escola. Durante as ações deflagradas com a “Operação Sem Desconto” pela PF (Polícia Federal) ainda em abril para apurar descontos irregulares nos benefícios de milhões de aposentados e pensionistas, foram apreendidos cadernos com anotações que indicam a “divisão de propinas” na fraude bilionária no INSS. Para quem não viu, vale apenas conferir a série “O Mecanismo”, inspirada na Operação Lava Jato.

Os cadernos com as anotações foram encontrados no escritório de Antonio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS“, em Brasília. Antunes é suspeito de ser lobista e facilitador do esquema. A informação foi divulgada pela colunista Malu Gaspar, do jornal “O Globo”, e confirmada pelo Portal G1.

De acordo com o que foi divulgado, as traziam registros de “Virgilio 5%” e “Stefa 5%”. A suspeita é que essas anotações se refiram a pagamentos feitos pelo “Careca do INSS” ao ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Oliveira Filho, e ao ex-presidente do instituto, Alessandro Stefanutto, demitidos após a operação. Na sequência, Carlos Lupi (PDT) deixou o Ministério da Previdência Social.

O ex-procurador agiu formalmente para evitar o bloqueio de desconto em folha de pagamento de aposentados e pensionistas, com o argumento de que a trava levaria à “ampliação das filas nas agências”.

A fraude

A investigação da PF e da CGU (Controladoria-Geral da União) revelou que sindicatos associavam aposentados e pensionistas sem seu conhecimento e sua autorização, inclusive fraudando assinaturas. A partir da “associação”, estas entidades realizavam descontos mensais diretamente na folha de pagamento do INSS.

Em lei, o desconto é permitido desde 1991, porém, é necessária a expresso autorização do aposentado. As entidades “oferecem serviços” de assessoria jurídica e descontos em planos de saúde, farmácias e academias. Até o momento, a PF não sabe quantas vítimas foram lesadas pela fraude; a é de que cerca de 4 milhões de pessoas foram roubadas.

Stefanutto responde

Em nota, a defesa do ex-presidente do INSS disse que

Stefanutto “não mantém qualquer relação pessoal com o investigado Antônio Carlos Camilo Antunes — citado na matéria como ‘Careca do INSS’. As poucas vezes em que teve contato com o referido investigado ocorreram em eventos institucionais públicos, nos quais ambos participaram como convidados, sempre na presença de diversas outras pessoas”.