IFPR Paraná

Paraná - Em visita ao Estado, o ministro da Educação, Camilo Santana autorizou o início das obras de novos campi do Instituto Federal do Paraná em cinco municípios – Toledo, Maringá, Araucária, Cianorte e Cambé. Serão investidos R$ 125 milhões do Novo PAC para estrutura física e equipamentos. A medida integra a estratégia federal de expansão da rede de institutos, com foco na formação técnica e tecnológica.

Investimentos no interior

Os secretários de Estado do Paraná, Guto Silva, das Cidades, e Márcio Nunes, da Agricultura e Abastecimento, discutiram novas estratégias de cooperação entre as pastas. Desde 2019, a parceria já garantiu R$ 5,3 bilhões para pavimentação de estradas rurais em 377 localidades. Somente em 2025, foram autorizados R$ 710 milhões em projetos para licitação. Os investimentos beneficiam 60 municípios, fortalecendo cidades e o campo.

Saúde pública

Toledo alcançou a 2ª colocação nacional no acesso ao atendimento pré-natal, segundo o Ranking da Competitividade dos Municípios, elaborado pelo Centro de Liderança Pública. Com base em dados do DataSUS, 94,22% das mães realizaram sete ou mais consultas antes do parto em 2023. O índice representa avanço em relação ao levantamento anterior, quando o município ficou em 3º lugar. Outras cidades do Paraná também figuram entre as mais bem colocadas do País.

Segurança

O Governo do Paraná inaugurou esta semana a primeira base do projeto Polícia de Fronteira, em Ribeirão Claro, no Norte do Estado. A estrutura reforça o combate ao crime organizado, ao tráfico e ao contrabando nas regiões de divisa. A iniciativa prevê 11 bases integradas, com atuação conjunta das forças de segurança e uso de tecnologia e inteligência. Cada unidade recebe investimento de R$ 5 milhões e amplia a capacidade de resposta policial no Paraná.