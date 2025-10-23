Paraná - O secretário estadual das Cidades do Paraná, Guto Silva, vai representar o estado em um fórum de alto nível internacional em Washington (EUA): o Google Public Sector Summit. O evento, que começa na próxima segunda-feira (27), reunir lideranças governamentais e profissionais de Tecnologia da Informação com foco em inovação no setor público.

A presença do Secretário consolida o Paraná como um dos estados brasileiros mais alinhados às discussões globais sobre cidades inteligentes, dados e inteligência artificial aplicados a políticas públicas. Sua participação reflete o compromisso do governo paranaense com a modernização da gestão pública, a adoção de tecnologia para melhorar políticas urbanas, e com a articulação institucional necessária para captar inovações que possam ser aplicadas no contexto paranaense.

EXPECTATIVAS PARA O SUMMIT

Segundo Guto Silva, o principal atrativo desse evento promovido pelo Google é a possibilidade de estabelecer contatos com outros líderes governamentais para troca de experiências e boas práticas.

“Mas também vamos explorar soluções tecnológicas que possam ser adaptadas ao contexto paranaense, como uso de Inteligência Artificial (IA) em gestão de trânsito, serviços urbanos, segurança e atendimento ao cidadão.”

Além de buscar parcerias ou captações de recursos para projetos de infraestrutura, mobilidade, habitação ou serviços básicos com tecnologia de ponta, Guto Silva pretende apresentar a experiência do Paraná, fortalecendo a percepção de que o Estado está integrado em dinâmicas globais de inovação governamental e oferecendo as boas práticas do modelo de gestão paranaense para replicar em outras localidades.

Os organizadores defendem que esse tipo de cúpula internacional pode impulsionar políticas locais de modernização administrativa, promover a eficiência no uso de recursos públicos, abrir espaço para cooperação internacional e facilitar acesso a tecnologias que elevam o padrão de serviços em áreas urbanas e rurais.