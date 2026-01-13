Paraná - O secretário estadual das Cidades do Paraná, Guto Silva, autorizou a liberação de R$ 400 milhões a fundo perdido para a ampliação do programa Olho Vivo, sistema de monitoramento digital que utiliza Inteligência Artificial para reforçar a segurança pública em todo o Estado.
Os recursos permitirão que os municípios paranaenses façam a adesão ao programa e adquiram equipamentos de videomonitoramento. Até o final de março deste ano, está prevista a instalação de 1.500 câmeras inteligentes, ampliando significativamente o alcance do sistema em todas as regiões do Paraná.
O plano de expansão prevê, nos próximos anos, a implantação de 26.500 câmeras em todo o Estado. Desse total, 20 mil unidades serão adquiridas pelos municípios com recursos estaduais, enquanto outras 5 mil câmeras já estão em operação sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Com essa estrutura, o Paraná deverá se tornar o estado com o maior e mais avançado sistema de videomonitoramento por Inteligência Artificial do país.
Segundo Guto Silva, a ampliação do Olho Vivo depende da adesão dos municípios. Até o final do ano passado, 60 cidades já haviam formalizado interesse em participar do programa. Os primeiros resultados, no entanto, indicam a eficácia da iniciativa.
“Na fase de testes em Almirante Tamandaré e nos primeiros dias da temporada de verão no litoral paranaense, muitos casos foram solucionados com o apoio do Olho Vivo. O monitoramento com Inteligência Artificial é mais um instrumento para ampliar o alcance da segurança no Estado”, afirmou o secretário.
Litoral mais seguro
O Governo do Estado também avançou na implantação do programa no Litoral do Paraná, com a instalação de 116 câmeras inteligentes em cinco municípios da região: Guaratuba, Morretes, Paranaguá, Pontal do Paraná e Matinhos. A iniciativa integra o reforço da segurança pública durante o Verão Maior Paraná, período de alta temporada, marcado pelo aumento expressivo no fluxo de moradores e turistas.
Os resultados já demonstram o impacto do programa. Em Almirante Tamandaré, onde foi realizada a fase piloto com a instalação de 60 câmeras, 49 ocorrências foram solucionadas com o auxílio do Olho Vivo entre 18 de agosto do ano passado e 5 de janeiro deste ano. No litoral, o sistema contribuiu para a prisão de uma quadrilha especializada em roubo de pick-ups, o desmantelamento de um ponto de venda de drogas em Pontal do Paraná e a prisão de um casal de estelionatários que atuava na região.
A atuação integrada das forças de segurança, com análise contínua de imagens, rastreamento de veículos e cruzamento de informações, também foi decisiva para a elucidação do roubo de um caminhão na BR-116, em Campina Grande do Sul, ocorrido na madrugada do último dia 5, que resultou na morte de seis ocupantes de uma van.
De acordo com o secretário estadual da Segurança Pública, coronel Hudson Teixeira, o programa Olho Vivo marca uma nova fase da segurança pública no Paraná.
“O uso de câmeras inteligentes, aliado ao cruzamento de dados e à Inteligência Artificial em tempo real, tem se mostrado altamente eficaz na agilização da resposta policial e na prevenção de crimes”, destacou.
O Olho Vivo opera de forma integrada com a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Guardas Municipais, ampliando a efetividade das ações de segurança em todo o Estado.
