Paraná - O secretário estadual das Cidades do Paraná, Guto Silva, autorizou a liberação de R$ 400 milhões a fundo perdido para a ampliação do programa Olho Vivo, sistema de monitoramento digital que utiliza Inteligência Artificial para reforçar a segurança pública em todo o Estado.

Os recursos permitirão que os municípios paranaenses façam a adesão ao programa e adquiram equipamentos de videomonitoramento. Até o final de março deste ano, está prevista a instalação de 1.500 câmeras inteligentes, ampliando significativamente o alcance do sistema em todas as regiões do Paraná.

O plano de expansão prevê, nos próximos anos, a implantação de 26.500 câmeras em todo o Estado. Desse total, 20 mil unidades serão adquiridas pelos municípios com recursos estaduais, enquanto outras 5 mil câmeras já estão em operação sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Com essa estrutura, o Paraná deverá se tornar o estado com o maior e mais avançado sistema de videomonitoramento por Inteligência Artificial do país.

Segundo Guto Silva, a ampliação do Olho Vivo depende da adesão dos municípios. Até o final do ano passado, 60 cidades já haviam formalizado interesse em participar do programa. Os primeiros resultados, no entanto, indicam a eficácia da iniciativa.

“Na fase de testes em Almirante Tamandaré e nos primeiros dias da temporada de verão no litoral paranaense, muitos casos foram solucionados com o apoio do Olho Vivo. O monitoramento com Inteligência Artificial é mais um instrumento para ampliar o alcance da segurança no Estado”, afirmou o secretário.

Litoral mais seguro

O Governo do Estado também avançou na implantação do programa no Litoral do Paraná, com a instalação de 116 câmeras inteligentes em cinco municípios da região: Guaratuba, Morretes, Paranaguá, Pontal do Paraná e Matinhos. A iniciativa integra o reforço da segurança pública durante o Verão Maior Paraná, período de alta temporada, marcado pelo aumento expressivo no fluxo de moradores e turistas.