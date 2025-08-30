Guto Silva fala dos desafios e perspectivas para o Paraná

Curitiba – Á frente da Secid (Secretaria Estadual das Cidades), Guto Silva lidera a transformação dos municípios do Paraná com programas como o Asfalto Novo, Vida Nova, maior iniciativa de pavimentação do país, que investe R$ 6 bilhões em 377 cidades, e o Ilumina Paraná, que aplica R$ 300 milhões na troca de lâmpadas por sistemas de LED, mais econômicos, duráveis e sustentáveis. Em entrevista para os jornais associados da ADIPR, ele faz balanço e projeta novas ações.
ADIPR – Secretário Guto Silva, qual a importância da Secretaria Estadual das Cidades?
Guto Silva – A Secid é a secretaria que realiza. É onde o planejamento vira obra, vira dignidade. A Secid constitui o braço do Governo do Estado, responsável por compreender diferentes realidades, desenvolver soluções de desenvolvimento regional e conferir capilaridade aos programas governamentais. Sua missão fundamental consiste em garantir que o Paraná seja um estado melhor para cada cidadão que nasceu aqui ou escolheu esta terra para morar, trabalhar e desenvolver ações. É entregar obras para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porque ajudar uma cidade é mais do que entregar obras: é despertar orgulho em quem nela vive. É fazer com que cada rua iluminada conte uma história de dignidade, cada moradia entregue seja um recomeço melhor, cada gesto de gestão pública seja um ato de cuidado.
ADIPR – E quais são estas obras? O que já foi entregue na sua gestão à frente da Secid?
Guto Silva – O programa Asfalto Novo, Vida Nova, considerado o maior da América do Sul em pavimentação urbana, tem orçamento total de R$ 6 bilhões e foca na pavimentação de vias urbanas, especialmente em cidades com ruas de chão batido, promovendo infraestrutura completa com drenagem, calçadas acessíveis, paisagismo, arborização e sinalização viária. É também um programa que movimenta a economia local. Em 2024, gerou 21 mil novos postos de trabalho e acrescentou R$ 1,1 bilhão ao PIB do Paraná.
Atualmente, R$ 4,5 bilhões estão aplicados em projetos de 347 municípios, com previsão de pavimentar 2 mil quilômetros de vias. Cada quilômetro pavimentado retira cerca de 70 toneladas de poeira por ano da frente das residências, contribuindo diretamente para a saúde da população. Recentemente, o programa foi ampliado com a modalidade de Pavimentação de Ruas com Pedras Irregulares, que contará com R$ 1 bilhão em investimentos e beneficiará 377 municípios. Essa expansão reforça o compromisso com o desenvolvimento urbano e a melhoria da qualidade de vida em todas as regiões do Estado.
ADIPR – O senhor citou a iluminação viária. O que está sendo feito?
Guto Silva – As ruas pavimentadas precisam ser iluminadas. É o que faz o programa Ilumina Paraná. Com investimento total previsto de R$ 300 milhões, já foram substituídas 120 mil luminárias em 254 municípios.
Além de conforto e segurança, o programa trouxe economia de 30% nas despesas de iluminação pública dos municípios. A economia anual estimada após a implantação completa é de R$ 14,6 milhões, sendo o maior programa de iluminação pública do Brasil. Só para se ter uma ideia, a média de iluminação com LED no País é de apenas 19%, puxada principalmente pelos grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro. No Paraná, 66% das luminárias públicas sob gestão da Copel já são LED.
E a tecnologia também reforça a segurança. Recentemente, o secretário estadual de Segurança Pública, coronel Hudson, confirmou que nos municípios onde o programa foi implantado houve redução de 16% nos crimes de estupro e de 46% nos roubos.
ADIPR – Quais outras obras o senhor vem executando na Secid?
Guto Silva – Preciso destacar o trabalho da Cohapar, vinculada à Secid e responsável pelo programa habitacional do Paraná. Se o asfalto novo e as ruas iluminadas traduzem o respeito das políticas públicas do Estado, o Casa Fácil já beneficiou 116 mil famílias paranaenses com soluções habitacionais integradas, voltadas especialmente a quem mais precisa. Além das casas entregues e em construção, o programa enfrenta problemas comuns de moradia, como a regularização fundiária e a oferta de habitação digna para idosos e famílias em situação de vulnerabilidade social. O Casa Fácil está transformando a vida das famílias de 366 municípios, com R$ 1,4 bilhão em investimentos.
Há também os Condomínios do Idoso, que despertam orgulho em cada entrega.
ADIPR – E quantos condomínios serão entregues?
Guto Silva – Cinco Condomínios do Idoso já foram entregues em Jaguariaíva, Prudentópolis, Cornélio Procópio, Foz do Iguaçu e Arapongas. Outros 14 estão em construção e a meta é atender 32 cidades, com a entrega de 1.280 casas. O investimento previsto até 2026 é de R$ 244 milhões.
Além disso, temos o Casa Fácil Terceira Idade, modalidade voltada à população idosa com subsídio para facilitar o financiamento. Como o sistema financeiro não oferece crédito para quem tem mais de 60 anos, o Governo do Paraná concede subsídio de R$ 80 mil por família. O público-alvo são idosos com renda de até quatro salários mínimos, sem imóvel próprio, não beneficiados por outros programas habitacionais e com crédito aprovado pela Caixa Econômica Federal no âmbito do Minha Casa, Minha Vida. O aporte inicial é de R$ 80 milhões, suficiente para atender mil idosos nesta primeira etapa.
Como diz o governador Ratinho Junior: “Essa é uma política social estruturante e justa. Estamos olhando com atenção para uma parcela da população que muitas vezes tem dificuldade de conquistar autonomia e segurança no acesso à moradia. Com esse incentivo, muitos idosos poderão realizar o sonho da casa própria, com dignidade e qualidade de vida”.
ADIPR – Mas há também um saldo de ações antes da Secretaria, não é mesmo?
Guto Silva – Tenho orgulho de ter começado com Ratinho Junior no primeiro dia do seu primeiro mandato, como Chefe da Casa Civil. Ali já iniciamos a construção de um Paraná moderno, diferente, que respeita o dinheiro público e o esforço do cidadão.
Na Casa Civil, coordenamos reformas administrativas que geraram economia de R$ 3 bilhões, construindo as bases do Modelo Paraná, hoje referência nacional. Depois, como secretário do Planejamento, desenhamos o PPA 2024-2027, com previsão de R$ 250 bilhões em investimentos. Planejar é antecipar o futuro. O governador me deu a missão de pensar o Paraná com foco no desenvolvimento regional, e é isso o que seguimos fazendo.
ADIPR – E qual o futuro do Paraná, secretário?
Guto Silva – O Paraná vive um momento espetacular. Temos solidez fiscal e uma estrutura organizada, fruto do trabalho conduzido pelo governador Ratinho Junior. Somos o Estado com a melhor educação, melhor IDH, melhor saúde e segurança. O Paraná subiu de patamar e deve seguir nesse caminho. Precisamos apenas calibrar a bússola para os ajustes necessários.
ADIPR – E quais são esses ajustes?
Guto Silva – A população do Paraná cresceu 1 milhão em dez anos. Em 2033, devemos chegar ao ápice desse crescimento. Isso demandará infraestrutura, saúde, educação, moradia, emprego e renda. Já somos a maior população e a maior economia do Sul do Brasil. Estudando países de primeiro mundo, nota-se um binômio em comum: investimento em educação e infraestrutura. No caso da infraestrutura, ainda precisamos avançar em aeroportos, ampliar a malha ferroviária e expandir rodovias com novas soluções.
Outro ponto é o envelhecimento populacional. Em 2027, teremos mais idosos do que crianças e jovens. Isso exigirá novas políticas públicas adaptadas à nova pirâmide etária.
ADIPR – E o futuro de Guto Silva? Será candidato a governador do Paraná?
Guto Silva – Comparo minha participação no governo Ratinho Junior à trajetória de um jogador de futebol. Na Casa Civil, fui zagueiro; no Planejamento, meio-campo; e agora, na Secretaria das Cidades, jogo como centroavante. Fiz as reformas, organizei e agora executo. Gosto de realizar. Não me vejo mais na vida parlamentar. É uma honra ser lembrado como possível sucessor do governador Ratinho Junior. Participo deste governo desde o primeiro dia, com orgulho. Mas não tenho ansiedade por definição. Esse processo amadurecerá no tempo certo. O mais importante é manter o ritmo e preservar a filosofia de governar que deu certo no Paraná. Esse projeto, o “Método Paraná”, é uma filosofia de gestão que precisa avançar e se consolidar. Temos espaço para uma composição inteligente, sem atropelos, respeitando o momento e garantindo continuidade.