Guto Silva fala dos desafios e perspectivas para o Paraná

Curitiba – Á frente da Secid (Secretaria Estadual das Cidades), Guto Silva lidera a transformação dos municípios do Paraná com programas como o Asfalto Novo, Vida Nova, maior iniciativa de pavimentação do país, que investe R$ 6 bilhões em 377 cidades, e o Ilumina Paraná, que aplica R$ 300 milhões na troca de lâmpadas por sistemas de LED, mais econômicos, duráveis e sustentáveis. Em entrevista para os jornais associados da ADIPR, ele faz balanço e projeta novas ações.

ADIPR – Secretário Guto Silva, qual a importância da Secretaria Estadual das Cidades?

Guto Silva – A Secid é a secretaria que realiza. É onde o planejamento vira obra, vira dignidade. A Secid constitui o braço do Governo do Estado, responsável por compreender diferentes realidades, desenvolver soluções de desenvolvimento regional e conferir capilaridade aos programas governamentais. Sua missão fundamental consiste em garantir que o Paraná seja um estado melhor para cada cidadão que nasceu aqui ou escolheu esta terra para morar, trabalhar e desenvolver ações. É entregar obras para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porque ajudar uma cidade é mais do que entregar obras: é despertar orgulho em quem nela vive. É fazer com que cada rua iluminada conte uma história de dignidade, cada moradia entregue seja um recomeço melhor, cada gesto de gestão pública seja um ato de cuidado.

ADIPR – E quais são estas obras? O que já foi entregue na sua gestão à frente da Secid?

Guto Silva – O programa Asfalto Novo, Vida Nova, considerado o maior da América do Sul em pavimentação urbana, tem orçamento total de R$ 6 bilhões e foca na pavimentação de vias urbanas, especialmente em cidades com ruas de chão batido, promovendo infraestrutura completa com drenagem, calçadas acessíveis, paisagismo, arborização e sinalização viária. É também um programa que movimenta a economia local. Em 2024, gerou 21 mil novos postos de trabalho e acrescentou R$ 1,1 bilhão ao PIB do Paraná.

Atualmente, R$ 4,5 bilhões estão aplicados em projetos de 347 municípios, com previsão de pavimentar 2 mil quilômetros de vias. Cada quilômetro pavimentado retira cerca de 70 toneladas de poeira por ano da frente das residências, contribuindo diretamente para a saúde da população. Recentemente, o programa foi ampliado com a modalidade de Pavimentação de Ruas com Pedras Irregulares, que contará com R$ 1 bilhão em investimentos e beneficiará 377 municípios. Essa expansão reforça o compromisso com o desenvolvimento urbano e a melhoria da qualidade de vida em todas as regiões do Estado.

ADIPR – O senhor citou a iluminação viária. O que está sendo feito?

Guto Silva – As ruas pavimentadas precisam ser iluminadas. É o que faz o programa Ilumina Paraná. Com investimento total previsto de R$ 300 milhões, já foram substituídas 120 mil luminárias em 254 municípios.

Além de conforto e segurança, o programa trouxe economia de 30% nas despesas de iluminação pública dos municípios. A economia anual estimada após a implantação completa é de R$ 14,6 milhões, sendo o maior programa de iluminação pública do Brasil. Só para se ter uma ideia, a média de iluminação com LED no País é de apenas 19%, puxada principalmente pelos grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro. No Paraná, 66% das luminárias públicas sob gestão da Copel já são LED.

E a tecnologia também reforça a segurança. Recentemente, o secretário estadual de Segurança Pública, coronel Hudson, confirmou que nos municípios onde o programa foi implantado houve redução de 16% nos crimes de estupro e de 46% nos roubos.

ADIPR – Quais outras obras o senhor vem executando na Secid?

Guto Silva – Preciso destacar o trabalho da Cohapar, vinculada à Secid e responsável pelo programa habitacional do Paraná. Se o asfalto novo e as ruas iluminadas traduzem o respeito das políticas públicas do Estado, o Casa Fácil já beneficiou 116 mil famílias paranaenses com soluções habitacionais integradas, voltadas especialmente a quem mais precisa. Além das casas entregues e em construção, o programa enfrenta problemas comuns de moradia, como a regularização fundiária e a oferta de habitação digna para idosos e famílias em situação de vulnerabilidade social. O Casa Fácil está transformando a vida das famílias de 366 municípios, com R$ 1,4 bilhão em investimentos.

Há também os Condomínios do Idoso, que despertam orgulho em cada entrega.